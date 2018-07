Fire fanger ble skutt og drept under en masseflukt fra et fengsel i Papua Ny-Guinea mandag, ifølge lokale medier. Ni innsatte er fremdeles på flukt.

De innsatte rømte fra fengselet Buimo i landets nest største by Lae etter at en kniv ble smuglet inn i fengselet søndag, ifølge avisen Post Courier.

En fengselsbetjent skal ha blitt knivstukket før de innsatte hoppet over et gjerde og løp av gårde. Talsmann Anthony Wagambie i det lokale politiet sier at de hadde hørt rykter om en mulig flukt, og at de derfor var forberedt.

– De løp rett inn i politiets kjøretøy og begynte å kaste steiner, pinner og andre skarpe gjenstander, sier han til Post Courier.

Politiet åpnet derfor ild, ifølge avisen. Fire personer skal ha blitt skutt og drept i hendelsen.

I mai i fjor rømte 57 personer fra Buimo-fengselet. Da ble 17 innsatte skutt og drept av politiet.