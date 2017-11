Myanmars diskriminering og forfølgelse av rohingya-minoriteten er ensbetydende med umenneskeliggjøring og apartheid, mener Amnesty International.

Verdenssamfunnet må handle for å få en slutt på undertrykkingen, mener menneskerettsorganisasjonen. De siste tre månedene har den myanmarske hæren drevet over 620.000 rohingyaer på flukt til nabolandet Bangladesh.

Flyktningene forteller om svært brutale drap, massevoldtekter og nedbrenning av hele landsbyer i delstaten Rakhine. Internasjonale hjelpeorganisasjoner og journalister er blitt nektet adgang til området.

Tirsdag offentliggjorde Amnesty International en omfattende rapport der organisasjonen utbroderer hvordan årevis med forfølgelse av rohingyaene har ledet frem til dagens krise.

– Rakhine er et åsted. Det var tilfelle lenge før den ondskapsfulle militære voldskampanjen de siste tre månedene, sier Anna Neistat, Amnestys forskningsleder.

Getto

Myanmarske myndigheter holder kvinner, menn og barn fra rohingyafolket segregert og kuet i et umenneskeliggjørende apartheidsystem, tilføyer hun.

Den 100 sider lange rapporten tar for seg de bakenforliggende årsakene til krisen og er basert på to år med undersøkelser.

I årevis har en statsstøttet kampanje lagt bånd på nær sagt alle aspekter ved rohingyaenes liv, og befolkningen er blitt tvunget inn i en «getto-lignende» tilværelse, heter det i studien.

Apartheid

De omfattende kontrollmekanismene rohingyaene har vært underlagt i Myanmar, innfrir den rettslige standarden «apartheid som forbrytelse mot menneskeheten», fastslår Amnesty.

Apartheid er et system som innebærer institusjonalisert segregering og diskriminering basert på rase eller etnisitet. Praktisering av apartheid er best kjent fra det hvite mindretallsregimet i Sør-Afrika frem til 1991.

Amnesty sier den systematiske diskrimineringen i det buddhistdominerte Myanmar helt klart er knyttet til rohingyaenes etniske tilhørighet.

Helsehjelp

Den muslimske befolkningen på drøyt 1 million mennesker nektes statsborgerskap gjennom en myanmarsk lov fra 1982. Myndighetene hevder at rohingyaene er ulovlige innvandrere fra Bangladesh.

Rohingyaene nektes stadig tilgang til helsehjelp i Rakhine, de har begrenset bevegelsesfrihet, er underlagt jevnlige portforbud og hindres i å praktisere sin religion, ifølge rapporten.

Oppfordrer til inngripen

Organisasjonen mener verdenssamfunnet ikke kan la være å ta gripe inn.

– Slik det tydelig defineres i konvensjonen mot apartheid, har verdenssamfunnet et felles ansvar for å håndtere denne situasjonen, sier Neistat.

Slike tiltak kan omfatte en embargo, målrettede økonomiske sanksjoner og kutt av militære forbindelser, foreslår Amnesty.

Etnisk rensing

Hundrevis av landsbyer i Rakhine er brent ned de siste ukene, det meldes om utenomrettslige henrettelser og massevoldtekter, og FN har slått fast at det drives etnisk rensing.

Myanmar og Bangladesh skal i prinsippet ha blitt enige om at noen av rohingyaene skal få vende hjem. Men en avtale lar vente på seg, og Myanmars hærsjef sa så sent som i forrige uke at det er umulig å ta tilbake det antallet flyktninger som Bangladesh har foreslått.

Den systematiske undertrykkingen av rohingyaene kan gjøre det umulig for rohingyaene å vende hjem, advarer Amnesty.