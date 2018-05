Statsminister Erna Solberg (H) ber både israelerne og palestinerne ta ansvar for å prøve å stoppe voldsspiralen.

Minst 52 personer ble drept da israelske soldater åpnet ild mot palestinske demonstranter på Gazastripen mandag, samme dag som staten Israel feiret 70 år og USA åpnet sin nye ambassade i Jerusalem.

– Det er veldig trist, og det var nok også sånn at man visste at denne 70-årsmarkeringen kunne være en dag med store utfordringer, sier Solberg til NTB.

– Den akselererende volden i Israel og på Gaza er en utfordring som jeg mener både Israel og palestinerne må bidra til å få ned, sier hun.

AP / Scanpix

Abbas fordømmer Israels maktbruk

Palestinernes president Mahmoud Abbas erklærer tre dagers landesorg og oppfordrer til generalstreik i de palestinske områdene etter blodbadet på Gazastripen.

Abbas, som tilhører Fatah-bevegelsen og holder til på den okkuperte Vestbredden, fordømmer drapene på det sterkeste og anklager Israel for en massakre. Den palestinske enklaven styres av Fatahs rival Hamas.

Abbas fordømmer også at USA har flyttet sin ambassade fra Tel Aviv til Jerusalem og han oppfordrer til generalstreik i de palestinske områdene.

AP / Scanpix

Netanyahu: Vil bare ødelegge Israel

Israels statsminister Benjamin Netanyahu forsvarer maktbruken mot demonstrantene på Gazastripen og sier Israel har rett til å forsvare seg.

– Hver nasjon har rett til å forsvare sine landegrenser. Terrororganisasjonen Hamas har erklært sin intensjon om å ødelegge Israel og sende tusenvis for å ødelegge grensegjerdet for å oppnå dette. Vi vil fortsette å handle for å forsvare våre innbyggere og suverenitet, skriver Netanyahu på Twitter.

Kuwait ber FNs sikkerhetsråd innkalle til hastemøte tirsdag.

– Vi fordømmer det som har skjedd, sier Kuwaits FN-ambassadør Mansour al-Otaibi. Kuwait er for tiden medlem av Sikkerhetsrådet.

Dusan Vranic, AP / Scanpix

– Helsehjelpen i ferd med å kollapse

Helsehjelpen på Gaza-stripen er i ferd med å kollapse på grunn av det store antallet sårede og drepte etter mandagens demonstrasjoner, ifølge Røde Kors.

Bare på Shifa-sykehuset behandles nå 400 sårede. De som rykker ut for å gi førstehjelp melder om en håpløs situasjon. Palestinsk Røde Halvmåne tar nå i bruk vanlige biler for å frakte sårede, fordi det ikke er nok ambulanser til å frakte pasienter.

– Vi er bekymret for den situasjonen vi ser nå. Sykehusene og ambulansene på Gazastripen var allerede overbelastet før disse demonstrasjonene startet. Nå er situasjonen mye verre, sier generalsekretær i Norges Røde Kors, Bernt G. Apeland.

Søndag fikk Røde Kors inn to lastebiler med medisinske forsyninger til sykehus på Gaza, men dette er på langt nær nok til å dekke de behovene som er der, sier Apeland.

Røde Kors ber nå partene om å gjøre det de kan for å hindre en eskalering.

– Vi ber alle sider om å gjøre det de kan for å hindre at sivile liv går tapt, sier Apeland.