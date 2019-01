Donald Trumps tidligere rådgiver Roger Stone siktes for sin rolle i hackingen av Demokratenes eposter. Fredag ble han pågrepet, men senere løslatt mot kausjon.

Ifølge CNN ble Stone pågrepet da FBI-etterforskere gjennomførte en razzia i boligen hans i Fort Lauderdale i Florida ved 6-tiden lokal tid fredag.

Samtidig med pågripelsen offentliggjorde spesialetterforsker Robert Muellers kontor den formelle siktelsen mot Stone, som ble framstilt for varetektsfengsling kort tid etter.

Siktelsen består i alt av sju punkter – fem om falsk forklaring, ett om å ha forsøkt å påvirke et vitne, og ett om at han har motarbeidet rettsvesenet. Sentralt står Stones samarbeid med WikiLeaks, anonymisert som «Organisasjon 1» i rettsdokumentene.

Løslatt

Fredag ettermiddag ble Stone løslatt fra varetekt etter å ha betalt 250.000 dollar, eller om lag 2,14 millioner norske kroner i kausjon.

I et intervju med den beryktede konspirasjonsteoretikeren Alex Jones i InfoWars etter løslatelsen, fastholdt Stones at han er uskyldig og kalte anklagene grunnløse.

– Jeg skal kjempe videre for å renvaske navnet mitt fra disse politisk motiverte anklagene, sa han.

– Bra jobbet

Stone forlot offisielt Trumps valgkampteam i august 2015. Ifølge siktelsen var han imidlertid flere ganger i kontakt med høytstående Trump-medarbeidere under valgkampinnspurten i 2016.

Blant annet snakket han med dem om WikiLeaks og «informasjon som kunne være skadelig for Clinton-kampanjen». Kort tid etter begynte organisasjonen å publisere lekkede eposter fra Demokratenes epostservere.

Etter at WikiLeaks begynte å publisere lekkasjene, skal Stone ha mottatt en melding fra en Trump-medarbeider der det sto «bra jobbet». Denne personen var underlagt et «høytstående medlem av Trumps valgkampteam», og denne høytstående personen var ifølge CNN Steve Bannon.

Den amerikanske TV-kanalen viser til at ordlyden i siktelsen er i tråd med meldingene som ble utvekslet mellom Stone, Bannon og sistnevntes rådgiver Matthew Boyle, som ble publisert av New York Times i november i fjor.

Lobbyist

Både offentlig og overfor Kongressen har Stone hevdet at han ikke visste hva WikiLeaks kom til å publisere. Denne angivelige løgnen danner deler av grunnlaget for punktene om falsk forklaring.

Amerikansk etterretning mener Russland sto bak tyveriet av eposter fra Demokratenes epostservere under valgkampen i 2016. Stone anklages ikke spesifikt for å ha samarbeidet med Russland.

66-åringen har vært en langvarig alliert av den amerikanske presidenten. Forholdet mellom de to går helt tilbake til da Stone var lobbyist for Trumps kasinovirksomhet på 1990-tallet. Stone har også vært rådgiver for andre presidenter, deriblant Richard Nixon og Ronald Reagan.

– Heksejakt

Stone er langt fra den første personen med tilknytning til Trump som har blitt siktet av spesialetterforsker Robert Mueller. Tidligere sikkerhetsrådgiver Michael Flynn har erkjent å ha løyet til FBI om sin kontakt med Russland i ukene før Trump ble innsatt som president.

Tidligere valgkampsjef Paul Manafort er dømt for fem tilfeller av skattesvindel, to tilfeller av banksvindel og for å ikke å ha oppgitt en utenlandsk bankkonto. Trumps tidligere advokat Michael Cohen har inngått en avtale med Mueller og har i en annen sak blitt dømt til tre års fengsel.

Trump har hele tiden nektet for å ha samarbeidet med Russland, og han har kalt Mueller-granskningen en «heksejakt». I november i fjor ble det bekreftet at han hadde gitt skriftlige svar på spørsmål fra Mueller om Russlands antatte valginnblanding.