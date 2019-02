Filmregissør Woody Allen saksøker Amazons filmproduksjonsselskap for kontraktsbrudd og krever 68 millioner dollar i erstatning.

Oscar-vinneren anklager Amazon Studios for å ha brutt en kontrakt partene skrev under på i august 2017 om produksjon og distribusjon av fire filmer.

En av filmene, «A Rainy Day in New York» har vært ferdig i over seks måneder, ifølge rettsdokumentene som ble levert inn ved en domstol i New York torsdag.

Allen mener Amazon har gått fra avtalen ved å ikke distribuere den ferdigstilte filmen og ikke igangsette produksjon av de tre gjenstående filmene. Han mener Amazon bruker gamle anklager mot Allen som begrunnelse.

I 1992 anklaget Allens adoptivdatter Dylan Farrow ham for å ha misbrukt henne da hun var sju år gammel. Saken kom fram etter at Allen hadde separert seg fra Mia Farrow. I fjor, lys av metoo-bevegelsen, gjentok adoptivdatteren påstandene. Politiet gransket anklagene, men henla saken.

Allen har hele tiden avvist beskyldningene.

– Amazon har forsøkt å unnskylde seg med å henvise til en 25 år gammel grunnløs anklage mot Allen, men anklagen var allerede godt kjent for både Amazon og omverdenen før Amazon gikk inn i kontrakten om de fire separate filmene med Allen. Og, under enhver omstendighet, utgjør ikke det grunnlag for Amazon til å avslutte kontrakten, heter det i søksmålet.

Amazon har ikke svart på DPAs henvendelser om kommentarer til saken.

(NTB)