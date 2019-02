Venezuela har delvis stengt grenseovergangene til Colombia i forkant av opposisjonens planer om å få amerikanske hjelpeforsyninger inn i landet.

Visepresident Delcy Rodriguez skriver på Twitter at regjeringen i Venezuela har beordret en midlertidig stenging av tre grenseoverganger i delstaten Táchira på grunn av «alvorlige og ulovlige trusler mot fred og uavhengighet i Venezuela fra colombiansk side».

Det er i disse områdene opposisjonen med leder Juan Guaido i spissen har fått levert mat og medisiner i tonnevis den siste tiden fra Trump-administrasjonen. Han dro onsdag fra Caracas til grensebyen Cúcuta i Colombia for å få hjelpesendingene over den strengt bevoktede grensa, for deretter å distribuere dem i Venezuela. Han skal ha reist med en bilkortesje med flere kjøretøy og andre medlemmer av den folkevalgte nasjonalforsamlingen.

Fredag dukket han overraskende opp på den stjernespekkede «Live Aid Venezuela»-konserten der tusenvis av venezuelanere også var til stede på den colombianske siden av grensa. Guaido, som egentlig er pålagt utreiseforbud av venezuelansk høyesterett, hevdet at han hadde fått hjelp av militært personell til å krysse grensen.

Et par timer etter kom meldingen om at Venezuela delvis stenger grensen.

FN-møte

Mange frykter sammenstøt mellom militæret og opposisjonen i helga, når det er varslet at flere hundre tusen frivillige som støtter opposisjonen vil forsøke å få hjelpeforsyninger inn i Venezuela fra flere kanter. Den karibiske øystaten Curaçao nektet fredag opposisjonens støttespillere å laste mat og medisiner om bord på et skip som skulle ta seg til Venezuela sjøveien. Myndighetene i Curaçao påpekte at de selvsagt ønsker å hjelpe folk i Venezuela, men at de ikke kan la skip legge fra kai uten at de vet at det har en trygg havn å anløpe.

Fredag var Venezuelas utenriksminister Jorge Arreaza i New York i møte med generalsekretær António Guterres i FN. Arreaza var også i møte med FN-utsendinger fra land som støtter president Nicolás Maduros regime, inkludert Iran, Russland, Bolivia, Syria og Nord-Korea.

Guterres ber Venezuela avstå fra å bruke dødelig kraft mot demonstranter og sier FN vil fortsette å samarbeide med Venezuela for å hjelpe innbyggere i nød.

To døde

Utenriksminister Arreaza forsikret pressen om at det venezuelanske militæret «aldri vil få ordre om å skyte mot sivilbefolkningen» og at «de er der for å forsvare venezuelansk territorium mot ethvert væpnet angrep mot landet vårt».

Det er imidlertid allerede meldt om sivile tap, etter at to personer ble drept og minst 15 såret i sammenstøt mellom landsbyboere og regjeringssoldater fredag, ifølge menneskerettighetsgruppa Kape Kape. Medlemmer av en urfolksgruppe skal ha angrepet en militærkolonne som forsøkte å passere en veisperring ved landsbyen Kumarakapai, i delstaten Bolivar nær grensa til Brasil. Soldatene åpnet ild med gummikledde stålkuler og brukte tåregass under sammenstøtet.

Det hvite hus har fordømt handlingene.