EU og Storbritannia er enige om rammene for en avtale som vil sikre britiske finansselskaper fortsatt tilgang til EU-markedet etter brexit, melder The Times.

Forhandlerne er kommet frem til en tentativ enighet som dekker alle aspekter ved fremtidig handel med tjenester, opplyser britiske regjeringskilder ifølge The Times.

Enigheten går ifølge avisen ut på at EU vil garantere britiske finansselskaper fortsatt tilgang til europeiske markeder så lenge britene regulerer finanssektoren på en slik måte at Storbritannias og EUs regler i det store og hele er likeverdige.

Enigheten vil inngå i en felles politisk erklæring om rammene for det fremtidige forholdet mellom EU og Storbritannia. Denne vil ikke være bindende, men skal stake ut kursen for forhandlingene om en ny handelsavtale etter brexit.

Storbritannias statsminister Theresa May sa nylig at 95 prosent av skilsmisseavtalen med EU nå er klar.

Brexitminister Dominic Raab skrev i forrige uke et brev til Parlamentets brexitkomité der han anslo at avtalen kan være i boks innen 21. november.

Forutsetningen er at EU og Storbritannia klarer å komme til enighet om løsninger for grensen mellom Irland og Nord-Irland. Her har forhandlerne stått fast i månedsvis.

Storbritannia skal etter planen forlate EU den 29. mars ved midnatt norsk tid.