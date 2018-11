Den britiske regjeringens brexit-sekretariat avviser at det er enighet om en avtale som sikrer britiske finansforetak tilgang til EU-markedet etter brexit.

The Times meldte torsdag at forhandlerne fra Storbritannia og EU var blitt enige om en avtale som gir britiske selskaper som yter finansielle tjenester, fortsatt tilgang til det europeiske markedet.

Enigheten gikk ifølge avisen ut på at EU vil garantere fortsatt tilgang så lenge britene regulerer finanssektoren på en slik måte at Storbritannias og EUs regler i det store og hele er likeverdige.

– Ingenting er avtalt

Den britiske brexit-myndigheten understreker at forhandlingene ikke er avsluttet, men sier også at fremdriften er god og at partene er blitt enige om nye avtaler for finansielle tjenester.

– Ingenting er avtalt før alt er avtalt, het det i en uttalelse.

Bank of England justerte torsdag sin vekstprognose og frøs styringsrenten, men advarte samtidig om at pengepolitikken kan endres i begge retninger etter at Storbritannia har forlatt EU.

Sentralbankens pengepolitiske komité (MPC) stemte enstemmig for å beholde styringsrenten på 0,75 prosent.

May: 95 prosent ferdig

Storbritannias statsminister Theresa May sa nylig at 95 prosent av skilsmisseavtalen med EU nå er klar.

Brexitminister Dominic Raab skrev i forrige uke et brev til Parlamentets brexit-komité der han anslo at avtalen kan være i boks innen 21. november. Forutsetningen er at EU og Storbritannia klarer å komme til enighet om løsninger for grensen mellom Irland og Nord-Irland. Her har forhandlerne stått fast i månedsvis.

Storbritannia skal etter planen forlate EU torsdag 29. mars ved midnatt norsk tid.