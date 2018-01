Angrepet mot Redd Barnas kontor i afghanske Jalalabad pågår fortsatt, bekrefter organisasjonen. Minst fire mennesker er drept og IS sier de står bak.

Angrepet startet klokken ni lokal tid onsdag morgen. Over tre timer senere meldte myndighetene at kampene var over, men det bestrides av Redd Barna selv og andre kilder.

– Redd Barna kan bekrefte at hendelsen som rammer vårt kontor i Jalalabad, fortsatt pågår, heter det i en uttalelse fra organisasjonen i 13-tiden norsk tid.

Redd Barna stanser inntil videre alt arbeid i Afghanistan og stenger alle sine kontorer i landet som følge av angrepet.

Det er ikke kjent om det var utenlandske statsborgere i bygningen da angriperne slo til, men det er ingen nordmenn i området, opplyser kommunikasjonssjef Line Hegna i Redd Barna. Hun sier hun ikke kan svare på ytterligere spørsmål så lenge angrepet fortsatt pågår.

Minst fire personer er drept, inkludert to av gjerningspersonene, opplyser talsmann Attaullah Khogyani for guvernøren i provinsen Nangarhar.

En av angriperne sprengte bilen sin i luften ved inngangsporten til bygningen, mens en annen ble skutt og drept av sikkerhetsstyrkene, ifølge Khogyani. Han opplyser videre at 14 mennesker er såret.

Desperate meldinger

IS sier via sitt propagandaorgan at angrepet var rettet mot britiske og svenske organisasjoner, samt den afghanske regjeringen. Det melder SITE, et amerikansk nettsted som overvåker ytterliggående islamistgrupper

Ifølge Al Jazeera var det snakk om minst fem angripere, og flere av dem tok seg inn i bygningen.

Redd Barna-ansatte inne i bygningen bekreftet dette i desperate meldinger.

– Jeg kan høre to angripere … de leter etter oss, skrev en Redd Barna-ansatt i en melding på WhatsApp.

– Be for oss … gi sikkerhetsstyrkene beskjed, trygler mannen.

Sprengte porten

Mohammad Amin befant seg inne i bygningen da angriperne slo til. Han ble skadd og forteller fra sykesengen om opplevelsen.

– Vi løp for å komme oss i sikkerhet, og jeg så en væpnet mann avfyre en panserverngranat mot hovedporten. Jeg hoppet ut av et vindu, forteller han.

Øyenvitner forteller til afghanske Tolo News at det ligger en barneskole tett ved Redd Barna-kontoret, og barna ved skolen ble sett løpende fra området da angrepet startet.

Mange ansatte

Afghansk TV viste bilder av svart røyk som veltet opp fra bygningene, som også huser et regionalt menneskerettskontor.

Ifølge en Redd Barna-ansatt i Jalalabad jobber det rundt 100 personer ved kontoret, men det er ikke kjent hvor mange av dem som befant seg i bygningen da angriperne slo til.

Pårørende av lokalt ansatte i Redd Barna samlet seg utover formiddagen i nærheten av kontoret, der de desperat ventet på nyheter om sine.

Taliban og IS

Både Taliban og den ytterliggående islamistgruppen IS er aktive i Nangarhar-provinsen øst i Afghanistan. Men Taliban-talsmannen Zabiullah Mujahid var raskt ute og avviste i en Twitter-melding at de står bak.

Det siste store angrepet i Jalalabad fant sted 31. desember da 18 mennesker ble drept og 13 ble såret i et terrorangrep mot et begravelsesfølge. Ingen har i ettertid tatt på seg ansvaret for dette angrepet.

Det har blitt stadig farligere å drive hjelpearbeid i Afghanistan. Landet ligger på annenplass i verden når det gjelder antall angrep på hjelpearbeidere, ifølge en rapport fra organisasjonen Humanitarian Outcomes.

Den internasjonale Røde Kors-komiteen sa i oktober at de ville redusere tilstedeværelsen i landet kraftig etter at syv av deres ansatte ble drept.