Med hårfin margin har et flertall av senatorene i USA stemt ja til å holde en endelig avstemning om Brett Kavanaugh i helgen.

I den såkalte prosedyreavstemningen i Senatet ble det med 51 mot 49 stemmer fredag avgjort at godkjenningen av Kavanaugh som ny dommer i høyesterett skal avholdes i helgen, trolig lørdag. Vedtaket innebærer at debatten om Kavanaugh begrenset, mot Demokratenes vilje.

Republikaneren Lisa Murkowski fra Alaska stemte sammen med 48 demokrater nei, mens én demokrat, Joe Manchin fra West Virginia, sikret republikanerne flertallet.

Selv om Senatet stemte ja på fredag, er det ikke gitt at resultatet blir det samme lørdag.

Tre usikre republikanere

Fire senatorer har ennå ikke har gitt til kjenne hva de vil stemme lørdag – tre republikanere og én demokrat.

Republikanerne har 51 senatorer, og har derfor råd til å miste bare én stemme dersom alle demokratene stemmer mot Kavanaugh, så lenge visepresident Mike Pence er på plass med sin dobbeltstemme.

De tre republikanerne er Murkowski, Jeff Flake fra Arizona, Susan Collins fra Maine. Ingen av dem er på valg i år, men Flake stiller ikke til gjenvalg og har derfor ingenting å tape og Murkowski har neppe heller mye å tape siden Alaska er en solid republikansk delstat.

Men Collins er mer utsatt i Maine, som for to år siden stemte for Hillary Clinton. Der har demokratiske kvinner satt i gang en omfattende kampanje for å overtale henne til å stemme mot Kavanaugh.

Hun stemte fredag med partikollegene, men vil først senere fredag opplyse hva hun vil stemme i den endelige avstemningen.

Risikabelt for utsatte demokrater

På demokratisk side har det vært spenning knyttet til tre-fire senatorer som risikerer å tape gjenvalget i november.

Alle unntatt Manchin, som sikret republikansk flertall i prosedyreavstemningen, har nå kunngjort at de vil stemme mot Kavanaugh, inkludert den trolig mest sårbare – Heidi Heitkamp, som nå ligger an til å tape sitt gjenvalg i North Dakota.

Manchin er en populær demokratisk senator, men West Virginia er en av USAs mest republikanske delstater, og det er risikabelt for ham å stemme mot kandidaten til president Donald Trump.

Bare for å komplisere situasjonen ytterligere for republikanerne, sier en av deres senatorer, Steve Daines, at han vil reise hjem for å gifte bort sin datter i hjemstaten Montana lørdag, uansett om det blir en viktig avstemning.

Hemmelig rapport

Republikanernes håp steg torsdag etter at Flake og Collins sa at FBI-rapporten om Kavanaugh var grundig. Flake sa den ikke inneholdt ny informasjon om anklagene mot Kavanaugh for seksuell trakassering.

Rapporten er så hemmeligstemplet at senatorene bare får lov til å lese den etter tur i et avlåst rom.

Stemningen i kongressbygningene har vært spent hele uka. En lang rekke motstandere av Kavanaugh, inkludert kvinner som har vært ofre for seksuelle overgrep, har konfrontert senatorene i korridorene med krav om å stemme imot.

Flere av de ubesluttsomme senatorene er ikke bare bekymret for anklagene om seksuelle overgrep. Også måten en rasende og følelsesladd Kavanaugh forsvarte seg i Senatet på mener de kan tyde på at han ikke har det rette temperamentet for en dommer i høyesterett, og at han ikke er så upartisk som en dommer bør være.

Kavanaugh selv forsvarte seg torsdag kveld i en artikkel i Wall Street Journal, der han innrømmet at han kanskje gikk litt langt og sa enkelte ting han ikke burde ha sagt.