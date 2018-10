Lys ble tent til minne om gravejournalisten Jan Kuciak og hans forlovede Martina Kusnirova i Bratislava etter at de to ble funnet skutt og drept i februar i år. Foto: AP / NTB scanpix.

Kvinne mistenkt for å ha bestilt drap på slovakisk gravejournalist

En kvinne er mistenkt for å ha betalt et beløp tilsvarende 700.000 kroner for drapet på den slovakiske gravejournalisten Jan Kuciak.