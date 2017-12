Minst 22 mennesker skal søndag være drept i flyangrep gjennomført av den syriske regjeringen nær Syrias hovedstad Damaskus. 17 av de drepte skal være sivile.

Angrepet var rettet mot et beleiret, opprørskontrollert område nær hovedstaden, ifølge eksilgruppen Syrian Observatory for Human Rights (SOHR).

Opposisjonens siste nøkkelbastion i Øst-Ghouta blitt utsatt for minst 18 luftangrep siden søndag morgen, ifølge eksilgruppen. De dødeligste angrepene skal ha funnet sted i byen Hamouriyah i Øst-Ghouta. Der skal elleve sivile ha blitt drept, inkludert tre barn.

Øst-Ghouta har de siste fire årene vært under beleiring av regjeringsstyrker. Torsdag advarte FNs hjelpeutsending Jan Egeland om at hundretusenvis av sivile begynner å gå tomme for mat. Egeland sier at det er en humanitær krise i området.

Tidligere denne uken sa FNs Syria-utsending Staffan de Mistura at Russland har foreslått og den syriske regjeringen har godtatt en våpenhvile i Øst-Ghouta.

Ifølge SOHR har 180 sivile blitt drept i Øst-Ghouta i angrep fra regimet siden 14. november.