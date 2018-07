Et italiensk brannbombefly deltar i slukkingen på Älvdalens skytefelt. Nå har svenske myndigheter også tatt i bruk et svensk jagerfly. Foto: Nisse Schmidt / TT / NTB scanpix

Sverige bruker jagerfly til å bombe brannområde

Det svenske flyvåpenet bruker jagerfly for å bombe et skytefelt i Dalarna som er rammet av skogbrann i et forsøk på å få slukket brannen, melder svenske medier.