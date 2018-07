Nedslagsplass for bomben sluppet av et Jas 39 Gripen jagerfly for å hjelpe med slukking av skogbrann ved Älvdalens skytefelt i Sverige onsdag. Foto: Mats Nyström / Försvarsmakten / TT / NTB scanpix

Svensk kampfly slapp bombe mot brann på skytefelt

Et svensk JAS Gripen slapp onsdag en bombe for å blåse ut brannen på et vanskelig tilgjengelig skytefelt i Dalarna.