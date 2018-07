USA avviser forslaget om en folkeavstemning om statstilhørighet i Øst-Ukraina. Utspillet ble angivelig lagt fram av president Putin under møtet i Helsingfors.

Det var Russlands ambassadør til USA, Anatolij Antonov, som fredag sa at president Vladimir Putin foreslo dette for president Donald Trump. USA ville ikke bekrefte at dette forslaget faktisk ble luftet, men svarte på generelt grunnlag at det ikke er aktuelt å støtte en folkeavstemning.

Talsmann Garrett Marquis i Det nasjonale sikkerhetsrådet sa at avtaler mellom Russland og Ukraina om løsning på konflikten i Donbass-området ikke omfatter noen form for folkeavstemning. Marquis la til at forsøk på å holde en såkalt folkeavstemning ikke vil ha noen legitimitet.

Rykter

Flere meldinger sirkulerte fredag om at Putin hadde foreslått en folkeavstemning i de krigsherjede, østlige delene av Ukraina. Så konkret ville Antonov ikke være.

– Dette problemet har vært diskutert, og det er lagt fram konkrete forslag til hvordan det skal løses, sa Antonov under et møte med eksperter og journalister i Moskva.

Bloomberg meldte fredag at Putin under mandagens møte med president Donald Trump hadde foreslått en folkeavstemning i Ukrainas opprørerkontrollerte regioner Donetsk og Lugansk. Russisk-støttede opprørere har tatt kontrollen i disse områdene, og krigshandlingene har pågått i fire år.

Bloomberg viser til kilder som var til stede da Putin torsdag bak lukkede dører orienterte sine egne diplomater om innholdet i samtalen med Trump. Den amerikanske presidenten skal angivelig ha bedt Putin ikke offentliggjøre forslaget før amerikanerne fikk tid til å vurdere det.

Libya

Antonov avviste at Trump har inngått noen form for hemmelig avtale med Putin, slik enkelte kritikere i USA antyder. Torsdag opplyste den russiske ambassadøren at Putin også hadde foreslått et opplegg der USA og Russland kunne gå sammen for å stanse krigen i Libya.

Krisen i det østlige Ukraina er en nesten glemt konflikt, men den har krevd over 10.000 menneskeliv og forårsaket enorme ødeleggelser. Nesten daglig er skuddveksling mellom ukrainske regjeringsstyrker og russiskstøttede opprørere.

Frankrike og Tyskland bidro til den såkalte Minsk-avtalen fra 2015, men den ble ikke fulgt opp og fredsprosessen står i dag på stedet hvil.