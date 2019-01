MÅ BESTEMME SEG: Vänsterpartiet, som gikk frem fra 5,8 til 8 prosent ved forrige valg, har i flere tiår vært et lojalt støtteparti for Socialdemokraterna. Nå kan imidlertid begeret være fullt for partileder Jonas Sjöstedt. FOTO: Stina Stjernkvist, TT NYHETSBYRÅN