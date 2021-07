Putin er verdenslederen nordmenn frykter mest, viser undersøkelse

Russlands president Vladimir Putin er verdenslederen flest nordmenn, 38 prosent, mener utgjør den største trusselen mot verdensfreden, viser en undersøkelse.

38 prosent av alle nordmenn tror Vladimir Putin er verdenslederen som utgjør den største trusselen mot verdensfreden. Foto: Dmitri Lovetsky / AP / NTB

NTB

Nest flest, 25 prosent, mener den kinesiske presidenten Xi Jinping utgjør den største trussel, viser undersøkelsen Ipsos har gjennomført for Dagbladet.

Deretter følger Nord-Koreas Kim Jong-un med 20 prosent, mens kun 4 prosent mener USAs Joe Biden er den største trusselen. 7 prosent mener ingen av de fire utgjør en trussel, mens ytterligere 7 prosent svarer vet ikke.

Direktør Iver B. Neumann ved Fridtjof Nansens Institutt sier han ikke er overrasket over tallene. Han peker blant annet på at nordmenn er obs på Russland fordi det lenge har vært en trussel, og at det ligger atskillig nærmere oss en både Kina, Nord-Korea og USA.

Han mener derimot at Russland er «en liten spiller i verden» og peker heller på Kina som den potensielt store trusselen.

– Kina er den makta som vil kaste om på ting, og det har vært klart de siste 15 til 20 årene. Det burde vært mer pressende, men jeg synes ikke det er spesielt rart at folk svarer det de svarer, sier Neumann.

