Hamas sier de har avfyrt 130 raketter mot Israel – alarmen går i Tel Aviv

Hamas varsler onsdag ettermiddag at 130 raketter nettopp er blitt skutt mot Israel. Luftalarmen går i Tel Aviv og flere andre byer.

Kort tid etter dette luftangrepet mot Gaza, ble det avfyrt 130 raketter mot Israel, opplyser Hamas. Foto: Adel Hana / AP / NTB

NTB

Luftsirenene gjaller både i Tel Aviv, byer i det sentrale Israel og sør i landet nær Gazastripen.

Ifølge Hamas ble det avfyrt 130 raketter onsdag ettermiddag. Like før hadde en høyblokk i Gaza by, som blant annet huset Hamas' offisielle TV-kanal, blitt rammet av et israelsk angrep.

Svart røyk stiger opp fra Gaza by etter et luftangrep onsdag ettermiddag. Foto: Adel Hana / AP / NTB

En høyblokk i sentrum av Gaza by ble truffet i et israelsk luftangrep onsdag kveld. Store deler av den raste sammen, noe som ble sendt direkte på israelsk TV. Der anslo analytikere at det trolig vil bli avfyrt en rekke nye raketter mot Israel som et svar. Kort tid etter angrepet gikk luftalarmen i flere israelske byer, blant dem Tel Aviv.

Ifølge AFP var det Al-Sharouk-bygningen som ble ødelagt i angrepet. Den huser blant annet TV-stasjonen Al-Aqsa, som er Hamas-bevegelsens offisielle TV-kanal. TV-stasjonen har også vært mål for israelske angrep i tidligere konflikter.

Times of Israel skriver at det var israelske kampfly som utførte angrepet, og at det ble gitt gjentatte advarsler til dem som befant seg i bygget om at det ville komme et angrep.

Tidligere er to andre høyblokker på mer enn ti etasjer blitt ødelagt i israelske angrep. Israelske medier skriver at slike bygninger ofte huser ledere i terrorgrupper.