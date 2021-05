Blokk i Gaza kollapset etter angrep. Det antydes at Israel forbereder bakkeoperasjon.

Hamas varsler onsdag ettermiddag at 130 raketter nettopp er blitt skutt mot Israel. Luftalarmen går i Tel Aviv og flere andre byer.

Kort tid etter dette luftangrepet mot Gaza, ble det avfyrt 130 raketter mot Israel, opplyser Hamas. Foto: Adel Hana / AP / NTB

NTB

Publisert Publisert For mindre enn 3 timer siden

Luftsirenene gjaller både i Tel Aviv, byer i det sentrale Israel og sør i landet nær Gazastripen.

Ifølge Hamas ble det avfyrt 130 raketter onsdag ettermiddag. Like før hadde en høyblokk i Gaza by, som blant annet huset Hamas' offisielle TV-kanal, blitt rammet av et israelsk angrep.

Israelsk seksåring drept

En seks år gammel gutt ble drept da en rakett avfyrt fra Gazastripen rammet et bolighus i Sderot sør i Israel onsdag, opplyser israelske ambulansearbeidere.

Redningsarbeidere i den frivillige ambulansetjenesten United Hatzalah opplyser at den seks år gamle gutten døde av skadene han pådro seg da raketten slo ned. Israelske medier skriver at fem andre ble såret i angrepet, og at tilstanden for en av dem er alvorlig.

Times of Israel skriver at det er guttens mor som er alvorlig såret i angrepet. Ifølge Channel 12 traff raketten et hjem i en boligblokk. Familien skal ha vært i et tilfluktsrom, men en granatsplint kom gjennom vinduet og traff gutten og hans mor.

En video fra stedet, publisert i Times of Israel, viser at det brenner i sjette etasje i det som ser ut til å være en boligblokk i den israelske byen, som ligger nær grensen til Gazastripen.

Også et bolighus i byen Ashkelon er blitt truffet av en rakett fra Gaza.

Luftalarmen går i flere israelske byer, både sør i Israel og sentralt i landet, onsdag ettermiddag. Hamas har opplyst at det er avfyrt minst 130 raketter som svar på et israelsk angrep mot Gaza by.

En høyblokk i sentrum av Gaza by ble truffet i et israelsk luftangrep onsdag kveld. Foto: IBRAHEEM ABU MUSTAFA / Reuters / NTB

Store deler av høyblokken raste sammen, noe som ble sendt direkte på israelsk TV. Foto: IBRAHEEM ABU MUSTAFA / Reuters / NTB

Ny høyblokk kollapset

En høyblokk i sentrum av Gaza by ble truffet i et israelsk luftangrep onsdag kveld. Store deler av den raste sammen, noe som ble sendt direkte på israelsk TV. Der anslo analytikere at det trolig vil bli avfyrt en rekke nye raketter mot Israel som et svar. Kort tid etter angrepet gikk luftalarmen i flere israelske byer, blant dem Tel Aviv.

Ifølge AFP var det Al-Sharouk-bygningen som ble ødelagt i angrepet. Den huser blant annet TV-stasjonen al-Aqsa, som er Hamas-bevegelsens offisielle TV-kanal. TV-stasjonen har også vært mål for israelske angrep i tidligere konflikter.

Times of Israel skriver at det var israelske kampfly som utførte angrepet, og at det ble gitt gjentatte advarsler til dem som befant seg i bygget om at det ville komme et angrep.

Tidligere er to andre høyblokker på mer enn ti etasjer blitt ødelagt i israelske angrep. Israelske medier skriver at slike bygninger ofte huser ledere i terrorgrupper.

Israels antirakettforsvar avskjærer mange av rakettene som skytes opp fra Gazastripen. Foto: AMIR COHEN / Reuters / NTB

Regner med nye angrep

Onsdag fortsatte rakettene å hagle over Israel i en slik grad at sirenene gikk gjentatte ganger i Tel Aviv og andre byer, og det israelske luftvernet blir presset. Etter alt å dømme vil rakettangrepene mot israelske byer bare tilta i hyppighet.

Det er iallfall slik IDF bedømmer situasjonen, skriver Times of Israel. Ifølge avisen regner IDF med at drapene på flere Hamas-topper vil utløse nye rakettangrep mot byer i det sentrale Israel.

Angrepene mot Gazastripen vil også fortsette. Onsdag ettermiddag ble en høyblokk i Gaza by truffet i et israelsk luftangrep. Direktesendte bilder på israelske TV-kanaler viste hvordan store deler av bygget raste sammen.

Ifølge palestinske medier var det kort tid tidligere blitt sluppet missiler uten eksplosiver på bygningen for å advare dem som var i den om å komme seg ut.

En bygning i Gaza by som er totalødelagt av israelske angrep. Foto: Adel Hana / AP / NTB

Trapper opp med artilleriild

Israel har plassert ut flere artillerisystemer ved grensen til Gazastripen, og åpnet onsdag ettermiddag artilleriild mot Gaza.

Ifølge Haaretz ble det plassert ut flere artillerisystemer ved grensen til Gazastripen. Disse ble tatt i bruk i 18-tiden onsdag.

Det israelske forsvaret har også bekreftet at det er sendt to brigader til grenseområdene, noe som ifølge AP kan antyde en bakkeoperasjon.

Samtidig skriver Times of Israel at forsvarsminister Benny Gantz har beordret en økonomisk krisekomité, som gir myndighetene kontroll over økonomien. Avisen påpeker at dette er et sjelden grep, som tidligere er blitt gjort før større militæroperasjoner.