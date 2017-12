En hindring på sporet kan være årsaken til at et tog sporet av sør for Seattle i USA. Minst seks mennesker omkom og dødstallet kan stige.

Det er en ikke navngitt tjenestemann som opplyser at et hinder på sporet ansees som en mulig årsak til ulykken mandag, ifølge AP.

Ulykkestoget fra det statlige selskapet Amtrak var på jomfrutur langs et helt nytt spor som skulle korte ned reiseveien mellom Seattle og Portland i delstaten Washington. Det sporet av på en bro over en motorvei og deler av togsettet havnet på motorveien mandag morgen lokal tid. Flere mennesker ble skadd da bilene de satt i ble truffet. Minst seks mennesker om bord i toget omkom og et ukjent antall er skadd.

Tjenestemannen som uttaler seg, var blitt informert om etterforskningen og opplyste at foreløpige spor tyder på at toget hadde truffet noe på skinnegangen. Siden sporet er nytt, blir det ansett som lite sannsynlig at årsaken er manglende vedlikehold, ifølge kilden.

Trump skylder på infrastrukturen

Men USAs president Donald Trump skriver i sin første Twitter-kommentar at ulykken viser hvorfor hans infrastrukturplan må godkjennes raskt.

– Det er brukt 7 milliarder dollar på Midtøsten mens våre veier, broer, tunneler og jernbanner (med mer) smuldrer opp, skriver han.

– Våre tanker og bønner er hos alle de involverte, skriver han i en oppfølgende melding, hvor han også takker nødetatene for innsatsen.

NTB scanpix

Flere sykehus

Minst 50 mennesker sendt til sykehus, ifølge det lokale nyhetsnettstedet KIRO7.

Madigan militærsykehus melder at det behandler ni pasienter med alvorlige skader. De blir omtalt som stabile. I tillegg behandles 11 pasienter som er lettere skadd ved sykehuset.

Togselskapet Amtrak opplyser at det var 78 passasjerer og fem ansatte om bord i toget. En av dem var Chris Karnes, som har blitt intervjuet av en rekke medier om hendelsene.

– På et tidspunkt begynte toget å krenge litt og plutselig var vi i grøfta, sier Chris Karnes til MNBC.

Til Seattle Times forteller han om lyden av ting som blir knust og folk som skriker.

– Så gikk lyset.

Passasjerene sparket ut et vindu for å komme seg ut av toget. Han så en mann som lå utenfor toget, og som tilsynelatende hadde blitt kastet ut av det.

Daniel Konzelman og en kamerat kjørte bil parallelt med toget og så det spore av. De løp til for å hjelpe og fant mennesker som lå klemt under togvognene. Han forteller at han hjalp de som kunne røre seg, ut mens han snakket med og forsøkte å berolige dem som så ut til være alvorlig skadd.

– Jeg ville bare hjelpe folk fordi jeg ville ønsket at folk hjalp meg. Jeg er speider og har øvd mye på førstehjelp, sier 24-åringen.

Milliardprosjekt

Den føderale havarikommisjonen tvitret mandag at granskere vil bli sendt til ulykkesstedet.

Ulykken skjedde nær byen Tacoma, sør for Seattle før klokka 8 lokal tid mandag. Toget holdt en hastighet på om lag 130 kilometer i timen da det sporet av.

Myndighetene har brukt over 180 millioner dollar, over 1,5 milliarder kroner, på den nye toglinjen mellom Seattle og Portland. Men prosjektet har ikke vært uten kritikere. Ordføreren i byen Lakewood har advart om faren for en ulykke ved en av planovergangene.

Det er imidlertid ingen planoverganger eller sporveksler der ulykken skjedde, opplyser talsperson Janet Matkin fra delstatens transportmyndighet til Seattle Times.