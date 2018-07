Uten støtte til regjeringens brexit-plan er det risiko for at det ikke blir noen brexit, advarer Storbritannias statsminister Theresa May.

Advarselen kommer etter at USAs president Donald Trump i forrige uke rådet May til å legge mer press på Brussel i brexit-forhandlingene, og etter at partifeller av May har begynt å forlate regjeringen. Flere skal ha truet med å gå, skriver Mail on Sunday.

– Mitt budskap til dette landet er enkelt: Vi må fokusere på målet. Hvis vi ikke gjør det, risikerer vi å ende opp uten noen brexit i det hele tatt, skriver May i en kronikk.

Advarer partifeller

Mays budskap er et forsøk på å hindre både brexit-forkjempere og brexit-motstandere fra å utøve nok press til å tvinge May til å gå av, skriver avisen videre.

Statsministerens advarsel finner sted før Underhuset til uken skal stemme over regjeringens forslag om at landet skal ut av EUs tollunion etter brexit. Partifeller som vil stemme imot regjeringens plan vil representere «det største forræderi» mot EU-avstemningen og legge Storbritannias utsikter til å kunne inngå sine egne handelsavtaler, død, skriver May.

Trump-budskap

Hun varsler også en hardere linje overfor Brussel:

– Brexit-forhandlingene blir ikke enkle for Brussel, og jeg har heller ikke til hensikt at de skal bli enkle, sier May.

– Som president Trump har sagt: Jeg er en hard forhandler. Som jeg gjorde klart overfor ham, så drar jeg ikke til Brussel for å inngå kompromisser rundt våre nasjonale interesser. Jeg drar dit for å kjempe for våre nasjonale interesser og for å kjempe for vår brexit-avtale, fordi det er den rette avtalen for Storbritannia, skriver May.

– Saksøk EU

Overfor den britiske statskanalen BBC sier hun at Trump har gitt henne et råd om å saksøke EU i stedet for å forhandle over betingelsene for Storbritannias uttredelse av Unionen.

– Han sa til jeg at jeg bør saksøke EU. Ikke forhandle med dem. Saksøke dem, sier May i intervjuet med BBC.

Men hun legger til at Trump også hadde følgende råd:

– Ikke reis deg og gå. Ikke forlat forhandlingene. Fordi da sitter du fast.

Det er ikke klart hva slags søksmål Trump mente May burde forsøke seg på, eller om det i det hele tatt ville ha vært juridisk mulig.

Tory-opprør

Til tross for Mays forsøk på å få sine partifeller til å stille seg bak regjeringens plan, har opprørske toryer, på privat initiativ, varslet at de har satt frist til onsdag med å samle inn de 48 underskriftene som trengs for å innlede prosess som kan tvinge fram lederskifte i partiet før Underhuset innleder sin sommerferie.

– Hvis underskriftene ikke foreligger da, sitter Theresa May trygt til høsten, sier en ikke navngitt parlamentariker.

Splittelsen i synet på brexit kan føre til at det konservative partiet blir delt i to, mener lord Michael Spicer.

– Det er på tide at partiet blir delt i to. Man kan ikke forvente at de som vil forlate EU, stemmer for det motsatte, og vice versa, sier han til Mail on Sunday.

Partiveteran Ken Clarke advarer også om at partiet nå er svært splittet. Han mener brexitsaken har brakt partiet til randen av kollaps.