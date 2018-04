Putin inviterer seg selv til møte i Det hvite hus

UNDER FIRE ØYNE: Allerede i november i fjor antydet Trump at han var klar for et toppmøte med Putin. Ifølge Newsweek bekreftet en rekke russiske diplomater at forberedelsene til et møte var klare – inntil Det hvite hus ydmyket russerne ved å ombestemme seg. Bildet er fra et G7-møte i Hamburg 7. juli 2017. FOTO: Carlos Barria / X90035