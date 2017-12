PÅ VEI: Medlemmer av delegasjonen til den syriske forhandlingskommisjonen (SNC) på vei til møte under Intra Syria-samtalene i Genève fredag før helgen – før de reiste delegasjonen reiste hjem. FOTO: Denis Balibouse, Reuters

Forhandler om hvem som skal vinne freden

Krig, sult og tortur er ikke lengre de eneste ordene man bruker for å beskrive de syriske innbyggernes desperate hverdag. Litt etter litt ser det ut til at et sluttspill nærmer seg.