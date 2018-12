Egyptiske sikkerhetsstyrker ved turistbussen som ble rammet av en veibombe nær Giza-pyramidene sør for Kairo fredag kveld. To vietnamesiske turister ble drept i angrepet. Foto: AP / NTB scanpix

Vietnamesiske turister drept i angrep mot buss i Egypt

To vietnamesiske turister er drept og tolv er såret i et veibombeangrep mot en turistbuss sør for Kairo, ifølge myndighetene i landet.