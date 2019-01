Opposisjonsleder Juan Guaidó sier han tar kontroll over Venezuelas midler i utlandet, mens USAs kunngjør sanksjoner mot landets oljeselskap PDVSA.

Finansminister Steven Mnuchin sier sanksjonene hindrer president Nicolás Maduro fra å lede flere ressurser bort fra det kriserammede landet før kontrollen er overført til en midlertidig regjering eller en ny, demokratisk valgt regjering.

Det vil fryse venezuelanske midler for så mye som 7 milliarder dollar, og sanksjonene vil ifølge den republikanske senatoren Marco Rubio tre i kraft umiddelbart. Han er en av tre som er blitt orientert om regjeringens planer.

Han sier imidlertid at PDVSAs USA-baserte datterselskap Citgo vil kunne fortsette driften, så lenge inntektene settes inn i en fryst konto i USA.

Hard kritikk mot Maduro

Trumps nasjonale sikkerhetsrådgiver John Bolton sier sanksjonene vil sikre at Maduro ikke lenger kan «plyndre ressursene til det venezuelanske folk».

Hensikten med sanksjonene er å presse Maduro til å overlate makten til nasjonalforsamlingens leder Juan Guaidó, som onsdag utnevnte seg selv til interimspresident.

Guaidó skriver i en uttalelse offentliggjort på sosiale medier at han tar kontrollen over ressursene for å hindre at «usbekeren» Maduro kan «stjele venezuelernes penger».

Han kunngjorde mandag også at nasjonalforsamlingen vil utpeke et nytt styre for PDVSA og Citgo.

Guaidó har også bedt Storbritannia kutte Maduros tilgang til venezuelanske gullreserver som oppbevares der.

Tilgang til gullreservene kan bli brukt av «Nicolás Maduros kleptokratiske regime for å undertrykke og mishandle Venezuelas folk», skriver han i et brev til britiske myndigheter.

Ber om nyvalg

Guaidó erklærte seg i forrige uke som landets midlertidige president, begrunnet med paragraf 233 i den venezuelanske grunnloven, som sier at presidenten i nasjonalforsamlingen skal inntre som fungerende president dersom det ikke er noen rettmessig president i landet.

USA anerkjente Guaidós presidentskap kun timer etter kunngjøringen. Senere har en rekke andre land sagt at de vil anerkjenne Guaidó om ikke Maduro utlyser nyvalg i løpet av uken, deriblant Canada, Australia Spania, Storbritannia og Frankrike.

EU har til nå vært tilbakeholdne, og sier at de vil «gå til nødvendige skritt» i de kommende dagene, inkludert hvordan de skal ta stilling til anerkjennelsen av landets «ledelse».

Russland, Kina, Tyrkia og regionale allierte som Cuba, Bolivia og Mexico støtter Maduro.