Tidligere justisminister går av som FN-topp etter New York Times-avsløring

Tidligere justisminister Grete Faremo skal ifølge New York Times ha sagt opp sin stilling som direktør for FNs kontor for prosjekttjenester, melder VG.

NTB

Det skjer etter den amerikanske avisens avsløringer om to FN-ansatte som forvaltet et fond som har tapt 25 millioner dollar. Avisa skriver at de to ansatte skal ha misligholdt fondet.