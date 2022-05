Diktatorsønn med soleklar seier i Filippinenes presidentvalg

Diktatorsønnen Ferdinand Marcos junior vant presidentvalget på Filippinene med klar margin, viser det foreløpige resultatet.

Ferdinand Marcos Jr. vant presidentvalget på Filippinene.

NTB

Publisert Publisert I dag 15:21

64 år gamle Marcos har fått nesten 30 millioner stemmer, over dobbelt så mange som den nærmeste utfordreren, liberale Leni Robredo, ble det opplyst da over 90 prosent av stemmene var talt opp. Det endelige resultatet er først ventet om flere uker.

57 år gamle Robredo, som i dag er visepresident, erkjenner nederlaget og oppfordrer sine tilhengere til å respektere resultatet.

Dutertes datter blir visepresident

Marcos valg av visepresidentkandidat leder også klart. Sara Duterte-Caprio, datter av avtroppende president Rodrigo Duterte, har fått over dobbelt så mange stemmer som sin fremste rival, Francisco Pangilinan.

Ferdinand Marcos styrte Filippinene med hard hånd fra 1965 til 1986, da han ble styrtet i et folkelig opprør og flyktet til USA der han døde tre år senere.

Tospannet Marcos/Duterte bekymrer menneskerettsaktivister, som frykter at de vil videreføre fedrenes linje med grove brudd på menneskerettighetene.

Ulike partier

Marcos tilhører partiet Partido Federal ng Pilipinas, som i 2018 ble dannet av tilhengere av president Rodrigo Duterte. Partiets grunnprinsipper er humanisme, patriotisk føderalisme, opplyst sosialisme og direkte demokrati.

Det uttalte målet er et samfunn uten ulovlig narkotika, korrupsjon, kriminalitet, opprørere og fattigdom.

Sara Duterte-Caprio representerer derimot Lakas CMD, som er et sentrum-høyre-parti som blant annet vil øke samarbeidet med USA. Det kom derfor som en overraskelse at Marcos kunngjorde at han ville ha henne som sin visepresidentkandidat.