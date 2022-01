Tokajev hevder å ha slått ned kuppforsøk i Kasakhstan

Protestene og opptøyene i Kasakhstan var et kuppforsøk fra militante og slett ikke fredelige demonstrasjoner, hevder landets president Kassym-Jomart Tokajev.

Situasjonen i Kasakhstans største by Almaty var mandag i ferd med å vende tilbake til det normale, men ødeleggelsene etter opptøyene den siste uken var flere steder store.

NTB

Publisert Publisert For mindre enn 2 timer siden

– Væpnede militante som ventet på sidelinjen, sluttet seg til protestene. Hovedhensikten var åpenbar: Undergraving av den konstitusjonelle ordenen, ødeleggelse av statlige institusjoner og maktovertakelse. Det var et forsøk på statskupp, sier Tokajev.

Før helgen ga den autoritære presidenten sikkerhetsstyrkene ordre om «å skyte uten forvarsel» og «eliminere» dem som ikke overga seg, men mandag understreket han at landets sikkerhetsstyrker «aldri vil åpne ild» mot fredelige demonstranter.

Minst 164 mennesker er drept og over 2000 er skadet under opptøyene i Kasakhstan de siste dagene, og nærmere 8000 er ifølge innenriksdepartementet i landet pågrepet.

Over 100 kjøpesentre, butikker og bankbygninger, samt mer enn 400 biler, de fleste av dem politibiler, ble angrepet, plyndret og påtent under opptøyene i Kasakhstan, ifølge myndighetene.

Under kontroll

Søndag opplyste innenriksminister Erlan Turgumbajev at over 100 kjøpesentre og bankbygninger, samt mer enn 400 biler, de fleste av dem politibiler, er ødelagt under opptøyene.

Kasakhstans nasjonale sikkerhetskomité, som inntil nylig ble ledet av landets 81 år gamle landsfader Nursultan Nazarbajev, opplyste mandag at situasjonen i landet nå er «stabilisert og under kontroll».

Det er ikke meldt om nye sammenstøt verken i landets største by Almaty eller andre byer, men det er massivt oppbud av politi og soldater i gatene.

Almatys innbyggere kunne mandag igjen gå i butikken. Ro og orden er nå gjenopprettet, sier myndighetene.

– Terrorister

President Vladimir Putin hevdet mandag at «internasjonale terrorister» står bak uroen i Kasakhstan, men uten å gå nærmere i detalj om hvem dette i så fall er og hvor de kommer fra.

– Russland kommer ikke til å tillate revolusjoner i regionen, forsikret Putin.

Den kollektive sikkerhetspakten (CSTO), militæralliansen mellom Russland, Hviterussland, Armenia, Kasakhstan, Kirgisistan, Tadsjikistan og Usbekistan, sendte før helgen styrker til Kasakhstan, på forespørsel fra Tokajev.

Soldatene tok blant annet kontroll over flyplassen i Almaty, som var okkupert av demonstranter, og mandag ble flytrafikken der gjenopptatt.

Russlands president Vladimir Putin snakket mandag med lederne i de øvrige landene i Den kollektive sikkerhetspakten (CSTO), militæralliansen mellom Russland, Hviterussland, Armenia, Kasakhstan, Kirgisistan, Tadsjikistan og Usbekistan.

Fredsbevarende styrke

Mandag diskuterte medlemmene i alliansen veien videre, men Putin understreker at CSTO-soldatene ikke vil bli værende på ubestemt tid i Kasakhstan.

– CSTO har sendt en fredsbevarende styrke til Kasakhstan, og jeg vil understreke at de bare vil bli værende der i en begrenset periode, sa Putin.

Tokajev opplyste på møtet at CSTO har sendt 2.030 soldater og 250 militære kjøretøy som bistår med å gjenopprette ro og orden i landet.

– CSTOs tiltak har gjort det helt klart at vi ikke kommer til å la noen destabilisere situasjonen og gjennomføre såkalte fargerike revolusjoner hjemme hos oss, sa Putin under møtet.