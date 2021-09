Skadene på bygården i Göteborg er verre enn fryktet

Skadene på bygården som ble rammet av en eksplosjon tirsdag morgen i Göteborg, er verre enn fryktet, sier svensk politi.

Røyken veltet tirsdag formiddag fortsatt ut av bygården i Göteborg.

16 personer ble brakt til sykehus etter en eksplosjon i en bygård sentralt i Göteborg. To ligger fortsatt på intensivavdelingen.

NTB

Publisert Publisert Nå nettopp

Det er blant annet oppdaget sprekker i bygget, og ved en inngang har redningstjenesten plassert støtter og en tverrbjelke for å unngå kollaps.

Politiet regner samtidig med å kunne gå inn på eiendommen i løpet av dagen for å foreta en teknisk undersøkelse. Men det må først gjøres etter at redningsmannskapet har vurdert om det er trygt å gå inn.

Hovedteorien er at et plassert objekt forårsaket eksplosjonen, som skjedde i bygården i Annedal i Göteborg kort tid før klokken 5 tirsdag morgen. Den utløste en større brann, som var krevende å slå ned. Etterforskningen av hendelsen pågår for fullt.

Minst 16 personer ble kjørt til sykehus. Fire av dem er alvorlig skadd, men ingen er i livsfare. De fleste har dratt fra sykehuset, men to er fortsatt på intensivavdelingen onsdag morgen.

140 leiligheter ble evakuert etter eksplosjonen. Beboerne kan ennå ikke returnere til hjemmene sine, og har måttet overnatte på hotell.

Publisert Publisert: 29. september 2021 17:47