Brann i 17. etasje i boligblokk i London – ikke meldt om skadde

125 brannmannskaper kjemper for å slokke en brann i en høyblokk i Whitechapel øst i London. Bygningen evakueres.

En boligblokk i Aldgate-området nær London sentrum er evakuert fordi det har brutt ut brann.

Det brenner i 17. etasje.

Politiet har sperret av området.

NTB

20 brannbiler er på stedet, opplyser brannvesenet i London som ber folk om å unngå området.

Politiet sier ifølge BBC at bygningen evakueres, og flere gater i området er stengt. Det skal imidlertid ikke være meldt om skadde.

Brannen er i 17. etasje, og brannvesenet har derfor tatt i bruk en 64 meter lang stige for å nå opp. Det meldes fra vitner om at store glasspaneler har falt ned i gatene under.

Første anrop om brannen kom klokka 15.53 britisk tid, 16.53 norsk tid. Årsaken er ikke kjent.