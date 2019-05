Internettfenomenet Grumpy Cat er død, opplyser kattens eiere. Katten ble 7 år gammel.

– Våre hjerter er knust over å meddele at vår elskede Grumpy Cat er død, skriver eierne i en uttalelse på Twitter.

Katten døde tirsdag i armene til sin eier Tabatha Bundesen.

– Til tross for ha blitt tatt hånd om av de aller beste, samt familien sin, fikk Grumpy komplikasjoner etter en urinveisinfeksjon, som dessverre ble for tøffe for henne, heter det i uttalelsen fra familien.

Kjæledyret som har blitt kåret av Forbes til verdens mest innflytelsesrike, er kjent for sitt sure ansiktsuttrykk, og har blitt omtalt av medier over hele verden. Ifølge eieren fikk katten det spesielle ansiktsuttrykket på grunn av dvergvekst og underbitt.

Katteeier Bundesen skjønte tidlig at katten, som egentlig heter Tardar Sauce, hadde potensial i sosiale medier. Da katten bare var fem måneder gammel, la katteeierens bror ut et bilde og en video av katten på nettstedet Reddit, som på under ett døgn fikk over én millioner visninger.

Kjendisstatusen har gitt den amerikanske katten uante muligheter. Hun har vært gjest i kjente amerikanske tv-programmer, katten har hatt en egen film, «skrevet» flere bøker, og fått sin egen voksfigur på Madame Tussauds i flere byer.

Grumpy Cat har 8,5 millioner følgere på Facebook, 2,5 millioner følgere på Instagram og 1,5 millioner følgere på Twitter.