Brannen i supertankeren slukket, melder srilankiske myndigheter

Brannen i en supertanker utenfor kysten av Sri Lanka er slukket etter tre dager, opplyser den srilankiske marinen. Eksperter skal nå ta hånd om fartøyet.

En lang rekke fartøy deltok i slukkingen av brannen om bord på supertankeren New Diamond. Bildet er tatt lørdag av det srilankiske luftforsvaret. Foto: AP / NTB scanpix

NTB-AP

Fire slepebåter, tre srilankiske marinefartøy, fem skip fra den srilankiske kystvakten og seks indiske skip har deltatt i slukkingsarbeidet siden brannen brøt ut torsdag.

– Per nå er brannen helt slukket, sier viseadmiral Nishantha Ulugetenne i den srilankiske marinen til lokal TV.

Han advarer imidlertid om at den kan blusse opp igjen på grunn av den kraftige varmen i skroget.

Supertankeren MT New Diamond er lastet med to millioner fat olje. Den 330 meter lange Panama-registrerte tankeren var på vei fra Mina Al Ahmadi i Kuwait til et raffineri i Paradip i India da brannen brøt ut.

Et bilde fra det srilankiske luftforsvaret viser et helikopter som henger over dekket på den brannherjede supertankeren New Diamond utenfor landets østkyst lørdag. Brannen er nå helt slukket, men kan blusse opp igjen. Foto: AP / NTB scanpix

En omkom

Tidligere søndag opplyste marinen at et ekspertteam sto klar på en av slepebåtene. I tillegg er planen at ti britiske og nederlandske eksperter, blant dem spesialister på redningsoperasjoner, ulykkesgranskere og juridiske rådgivere, skal slutte seg til dem.

Motorene ble fredag slått av som følge av brannen, og tankskipet var dermed i drift 37 kilometer fra Sri Lankas østkyst. Slepebåter har siden brakt det lenger ut til havs.

Ett besetningsmedlem omkom i brannen og en annen ble skadet, begge filippinere. Den skadede mannen er tredjemaskinist og er innlagt på sykehus. Tilstanden skal være stabil.

Skipet hadde totalt 23 om bord, og de overlevende gikk fra borde og ble plukket opp av fartøyene som kom til unnsetning.

Et skadet medlem av besetningen på MT New Diamond bæres inn i en ventende ambulanse i Sangamankanda på Sri Lanka. Bildet er tatt av den srilankiske marinen. Foto: AP / NTB scanpix

– Ingen utslipp

Brannen begynte i skipets maskinrom, men spredte seg ikke til de store råoljetankene om bord. Til tross for tidligere meldinger om oljelekkasje fra tankeren, skal det ikke være noe som tyder på utslipp nå, ifølge den srilankiske marinen.

Myndighetene på Sri Lanka fryktet enorme miljøskader hvis det skulle oppstå en lekkasje. Lederen for den srilankiske etaten for vern av havmiljøet, Darshani Lahandapur, uttalte at landet ikke hadde hatt ressurser til å takle en katastrofe av en slik størrelsesorden. Hun ba om hjelp fra andre land i regionen, og varslet at hennes kontor vil gå til juridiske skritt mot dem som er ansvarlig for skipet.