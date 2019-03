Minst 115 mennesker ble drept da en milits gikk til angrep på sivilbefolkningen i en landsby sentralt i Mali, ifølge lokale myndigheter.

Småbarn, gravide og eldre skal være blant ofrene for angrepet i landsbyen Ogossagou lørdag. En milits med tradisjonelle jegere fra folkegruppen dogon anklages for å stå bak massakren på sivile fra fulanifolket.

– De ble drept med skytevåpen og macheter, sier en militærkilde til nyhetsbyrået AFP.

Lokale myndigheter opplyste tidligere lørdag at minst 50 mennesker var drept, men advarte om at dødstallet kunne stige. Samme kveld sier både en distriktsguvernør og en ordfører at det foreløpige tallet på drepte er steget til 115.

Abdoul Aziz Diallo, lederen for en gruppe som representerer fulanifolket i området, sier små barn og gravide kvinner er blant de drepte. Landsbyhøvdingen og hans barnebarn ble også drept, ifølge Diallo.

Brann

FNs Mali-kontor sier de har fått melding om angrepet i det avsidesliggende området, men kan ikke bekrefte noen tall på drepte.

– Det var tradisjonelle dogonjegere som massakrerte sivile fulanier, sier ordfører Cheick Harouna Sankare i Ogossagous naboby Ouenkoro.

To øyevitner forteller at jegerne har brent ned nesten alle hyttene i landsbyen.

Mange såret

Angrepet startet allerede i 5-tiden lørdag morgen, ifølge et annet øyevitne.

Angrepet skjedde i distriktet Bankass nær grensa til Burkina Faso, i et område hvor det tidligere har vært voldshandlinger mellom ulike folkegrupper.

Dogoner og fulanier har i lang tid levd fredelig side om side i det sentrale Mali, men den siste tiden er titalls mennesker drept i voldshandlinger mellom folkegruppene. Spenningene har økt parallelt med at væpnede islamister de siste årene har fått økt fotfeste i det sentrale Mali.

Væpnede islamister

Dogonmilitsen Dan Na Ambassagou er anklaget for en rekke angrep det siste året, ifølge Human Rights Watch (HRW), som i desember advarte om en økning i angrep på sivile og ba myndighetene gripe inn.

I januar ble dogonjegere anklaget for å ha drept 37 mennesker i en fulanilandsby. Volden får næring av anklager om at bøndene lar kveg beite der hvor jegerne tradisjonelt holder til. De kjemper også om tilgang på land og vannressurser.

Væpnede islamister har dessuten en økende innflytelse i området, og enkelte har anklaget fulanigjeterne for å stå i ledtog med jihadistgrupper.

Dogonfolket anklages på sin side for å støtte hæren.