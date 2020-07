Tåregass mot demonstranter som prøvde å storme nasjonalforsamlingen i Beograd

Politiet tok i bruk tåregass mot hundrevis av demonstranter som fredag forsøkte å storme nasjonalforsamlingen i Serbias hovedstad Beograd.

Lange rekker med politi med skjold beskyttet den serbiske nasjonalforsamlingen mot demonstranter for fjerde dag på rad. Foto: Darko Vojinovic / AP / NTB scanpix

NTB

Demonstrantene kastet flasker, steiner og fyrverkeri mot politiet som voktet nasjonalforsamlingen i sentrum av Beograd. Politiet brukte først sine skjold til å skyve dem bort, men etter flere angrep brukte de tåregass mot demonstrantene.

Demonstrasjonene startet tirsdag i protest mot at myndighetene varslet portforbud og ny nedstengning på grunn av en oppblussing av koronasmitten, men har utviklet seg videre til en generell protest mot president Aleksandar Vucics stadig mer autoritære styre.

Noen opposisjonsledere sier at volden ble startet av folk som kontrolleres av myndighetene og har infiltrert protestene for å sette dem i et dårlig lys. Tidligere i uka ble noen demonstranter banket opp av ukjente sivile.

Vucic sa fredag at han ikke er redd for å miste makten, men uttrykte i stedet frykt for at viruset spres av demonstrantene.

Han trakk imidlertid tilbake ordren om en tre dager lang nedstengning, men protestene har fortsatt likevel.

Fredag registrerte landet det høyeste antall døde av viruset siden starten av pandemien. 18 mennesker døde, og 386 nye tilfeller ble registrert siste døgn. Til sammen 17.300 er smittet siden mars, og 352 er døde.

Den serbiske regjeringen håndterte pandemien relativt bra i begynnelsen, men Vucic er blitt beskyldt for å la krisen spinne ut av kontroll på grunn av valget 21. juni, som styrket hans grep om makten.

Demonstrasjonene er de mest omfattende siden den serbiske lederen Slobodan Milosevic ble styrtet i 2000.