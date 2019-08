Obduksjonen av den døde finansmannen Jeffrey Epstein har avdekket flere brudd i knoklene i nakken og halsen.

Epstein (66) ble obdusert etter at han lørdag morgen ble funnet død inne på cellen sin i Metropolitan Correctional Center på Manhattan i New York. Rapporten etter obduksjonen er ikke offentliggjort, og sjefpatolog Barbara Sampson sa etter prosedyren at det var nødvendig med flere undersøkelser før den endelige dødsårsaken med sikkerhet kunne fastslås.

Flere kilder opplyser til New York Times og The Washington Post at den foreløpige rapporten avdekker at Epstein hadde flere brudd i nakken og i tungebenet da han ble funnet.

Dette kan, ifølge eksperter avisene har snakket med, understøtte opplysningene om at Epstein tok sitt eget liv. Tidligere er det blitt kjent at finansmannen ble funnet hengende i et laken inne på cellen.

Ved New Yorks rettsmedisinske kontor ble torsdag opplyst at det var for tidlig å slå fast noen dødsårsak.

– I all rettsmedisinsk etterforskning må all informasjon bli holdt opp mot hverandre for å kunne slå fast årsaken og måten døden har inntruffet på, opplyste kontoret i en uttalelse.

Dokumenter frigitt

Epstein, som var tiltalt for menneskehandel og seksuell utnyttelse unge jenter helt ned til 14 år, nektet skyld etter tiltalen. Han risikerte likevel opptil 45 år i fengsel dersom saken var blitt fremmet for retten.

Den rike finansmannen hadde eiendommer flere steder og var venn med mange rike og innflytelsesrike personer, blant annet tidligere president Bill Clinton og Storbritannias prins Andrew.

Også president Donald Trump skal ha pleiet omgang med Epstein, men Trump har tilbakevist dette og sagt at det ligger langt tilbake i tid og at de ikke har hatt noe med hverandre å gjøre på mange år.

Epstein døde dagen etter at domstolen hadde frigitt dokumenter hvor det gikk frem at et vitne i saken hevdet å ha blitt behandlet som en sexslave av Epstein, og at hun var blitt tvunget til å ha sex med kjente politikere og forretningsmenn.

Granskes

FBI og Justisdepartementet i USA etterforsker nå hvordan Epstein kunne begå selvmord i fengselet, bare uker etter et tidligere forsøk, som førte til at 66-åringen ble satt under spesielt strengt overvåkingsregime for å hindre nye forsøk.

Epstein var tatt av den strenge overvåkingen forrige lørdag, men skulle ha hatt jevnlig tilsyn av voktere.

Fengselet er under gransking, og det er så langt blitt avdekket at vokterne kan ha forfalsket loggene over hvor ofte de sjekket på Epstein. Det er videre oppdaget at mannskapsmangel hadde ført til at vikarer hadde jobbet svært mye overtid på tiden da Epstein døde.

To voktere er suspendert fra jobbene sine, og direktøren i fengselet er overflyttet til en annen stilling utenfor fengselet mens saken granskes. Statsadvokaten har også lovet å rettsforfølge saker mot andre personer som kan ha vært involvert i Epsteins påståtte lovbrudd.