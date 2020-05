Muslimer verden rundt starter id-feiringen

Muslimer verden rundt innledet søndag den normalt så feststemte feiringen av id. I år må mange imidlertid holde seg hjemme på grunn av koronaviruset.

En pakistaner tar en selfie med familien etter id-bønnen på et åpent jorde i Karachi. Foto: Fareed Khan, AP / NTB scanpix

NTB-AFP-AP

Den tre dager lange festen som markerer slutten på fastemåneden ramadan, feires vanligvis med bønn i moskeen, store familiefester med mye mat og innkjøp av nye klær, gaver og søtsaker.

Men i år må mange av verdens 1,8 milliarder muslimer feire innelåst i hjemmet på grunn av strenge restriksjoner mot spredningen av koronaviruset. Mange steder ble reglene innskjerpet etter at en delvis åpning endte med nye smittetilfeller.

I mange land, blant dem Tyrkia, Irak og Jordan, er det portforbud døgnet rundt, og i andre land som Egypt er store samlinger for å be forbudt.

Fem dagers portforbud

Saudi-Arabia innledet lørdag et fem dager langt portforbud etter at det ble registrert en firedobling av smittetilfeller siden ramadan startet.

Den store moskeen i Mekka, islams helligste sted, har vært så godt som tom siden mars, og plassen rundt Kaaba, den store steinen som muslimer ber ved, har vært spøkelsesaktig folketom.

Men søndag sto en hvitkledd imam på et podium mens soldater, mange med munnbind, hadde stilt seg opp mellom rader av pilegrimer som ble holdt godt fra hverandre.

Protester ved al-Aqsa

I Jerusalem var al-Aqsa-moskeen, islams tredje helligste sted etter Mekka og Medina, ikke åpen for bønn, selv om det er ventet at den åpner igjen etter id.

Israelsk politi sier de brøt opp en mindre demonstrasjon og pågrep to personer utenfor al-Aqsa, som de muslimske myndighetene har holdt stengt siden mars.

Normalt kommer titusener av muslimer for å feire id i og rundt al-Aqsa.

Ingen massebønn i Teheran

I Iran, som sliter med det verste koronautbruddet i Midtøsten, var det tillatt med bønn i noen moskeer, men den store bønnen under ledelse av ayatolla Ali Khamenei i Teheran var avlyst.

I Indonesia, verdens største muslimske land, er nedstengningen total, og det er ikke tillatt med bønnesamlinger verken i moskeen eller i friluft. Heller ingen familiesammenkomster eller gaver til barna.

Fulle markeder

Men i andre land i Asia som Pakistan, Malaysia og Afghanistan, har store folkemengder gitt blaffen i smittereglene og strømmet til markedene for å handle til id.

– I over to måneder har barna mine vært hjemme. Festen er for barna, så hvis ikke de kan feire med nye klær, er det ikke noe vits i at vi arbeider så hardt hele året, sier firebarnsmoren Ishar Jahan på et marked i den pakistanske byen Rawalpindi.

Selv om det har vært strenge regler på plass siden mars i Pakistan, nektet statsminister Imran Khan å stenge moskeene under ramadan, trass i klare oppfordringer fra legene. Resultatet er stigende dødstall.

Med unntak for Iran har antall døde og smittede i Midtøsten og Sør-Asia vært lavere enn Europa og USA, men dødstallet er nå på vei opp. Dermed øker frykten for omfattende utbrudd som overbelaster svake helsesystemer.

