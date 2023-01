Brasilianske myndigheter lover straff etter kongresstormingen

Over 1.200 personer er pågrepet i Brasil etter at tusenvis av høyreradikale brasilianere stormet nasjonalforsamlingen og flere andre bygninger søndag.

Soldater rydder og fjerner en teltleir som Bolsonaro-tilhengere hadde satt opp utenfor militærets hovedkvarter.

Drøyt 300 ble også pågrepet under selve stormingen. Med gule og grønne brasilianske fotballdrakter stormet de inn i kongressbygningen, høyesteretten og presidentpalasset.

De knuste vinduer, veltet møbler, kastet datamaskiner og annet utstyr i bakken. Blant hærverket som ble begått var at det ble stukket sju hull på et massivt klassisk maleri i presidentpalasset, og en ikonisk statue utenfor høyesterettsbyningen ble ødelagt.

Mandag er imidlertid roen tilbake i hovedstaden Brasilia, om enn med kraftig tilstedeværelse fra politiet og militæret.

Arbeidere er på plass for å rydde opp etter hærverket i presidentpalasset Planalto.

– Kommer ikke til å lykkes

– De kommer ikke til å lykkes med å ødelegge det brasilianske demokratiet. Vi må si det tydelig, men fasthet og overbevisning, sier justisminister Flávio Dino.

– Vi kommer ikke til å akseptere at man tyr til kriminalitet for å kjempe politiske kamper i Brasil. En kriminell blir behandlet som en kriminell, legger han til.

Justisministeren varsler at politiet er i gang med å etterforske hvem som betalte for drøyt 100 busser som transporterte flere tusen Bolsonaro-tilhengere til hovedstaden. Brasils høyesterett har også suspendert guvernør Ibaneis Rocha i Brasilia på grunn av sikkerhetsmangler, og beordret sosiale medier å blokkere en rekke brukere.

Demonstrantene stormet søndag inn i kongressbygningen og flere andre bygg i Brasils hovedstad Brasilia.

Rydder ut teltleir

De fleste demonstrantene ble pågrepet da politiet og militæret begynte å rydde ut en teltleir i hovedstaden Brasilia, slik de har fått ordre om av landets høyesterett. Utover mandagen begynte også Bolsonaro-tilhengerne å rydde sammen teltene og forlate stedet.

Demonstrantene er tilhengere av tidligere president Jair Bolsonaro og ønsket at militæret skulle gripe inn for å hindre at venstreorienterte Lula da Silva ble president. Lula ble innsatt allerede 1. januar, og Bolsonaro har flyktet til Florida.

Blant de som deltok i stormingen, var Bolsonaros nevø.

Militæret stilte seg tydelig på myndighetenes side og etterkom ikke ønsket til demonstrantene om et kupp. Bolsonaro selv uttalte også fra sitt selvvalgte eksil at han tar avstand fra angrepene.

Fordømmelse

Mandag undertegnet Lula sammen med lederne for høyesterett og begge kongressens kamre et brev der de fordømte terrorisme og vandalisme og bekreftet at de går rettens vei for å slå tilbake mot angrepet.

Det samme har en rekke verdensledere, deriblant statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).

– Lula vant valget. Demokratiet må bestå, skrev Støre på Twitter søndag kveld.

Etter at han tapte et svært jevnt presidentvalg 30. oktober har Bolsonaro og hans støttespillere spredt konspirasjonsteorier blant tilhengerne om valgfusk.