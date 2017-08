Den danske ubåteieren Peter Madsen har forklart at den svenske journalisten Kim Wall døde om bord i ubåten som følge av en ulykke.

Det opplyser politiet i en pressemelding mandag.

Madsen, som er siktet for uaktsomt drap, har i politiavhør også forklart at han har lempet henne over bord ett eller annet sted i Køge Bugt i Øresund sør for København.

Københavns politi opplyser at siktelsen mot Madsen opprettholdes.

Wall ble med Madsen på en tur med ubåten torsdag for halvannen uke siden. Hun ble sist sett på ubåten torsdag kveld.

Fredag morgen sank ubåten og Madsen ble reddet opp av sjøen. Han har tidligere forklart at han hadde satt den svenske kvinnen i land flere timer tidligere.