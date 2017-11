KJEMPEDEMO: Demonstranter i Barcelona krever at åtte fengslede medlemmer av den avsatte katalanske regjeringen settes fri. De holdt opp bannere med teksten «frihet for politiske fanger». FOTO: Manu Fernandez, AP / NTB scanpix

Kjempedemonstrasjon i Barcelona – 750.000 krever at katalanske ledere settes fri

Så mange som 750.000 demonstrerer i Barcelona med krav om at de katalanske lederne som er fengslet for sin kamp for et uavhengig Catalonia, settes fri.