SKOLEN: 23 personer døde i brannen på internatskolen i Kuala Lumpur. To tenåringer er siktet i saken. FOTO: @FRIENDOFBOMBA via AP / NTB scanpix

Tenåringer siktet etter at 23 døde i skolebrann i Malaysia

To malaysiske tenåringer er siktet for drap, mistenkt for å ha startet en brann på en internatskole i landets hovedstad. 23 personer døde i brannen.