Minst to personer er drept og 24 såret i skytingen som pågår ved et stort hotell og kasino i Las Vegas, opplyser Danita Cohen, talskvinne for sykehuset University Medical Center i Las Vegas.

Tolv av de sårede har kritiske skader, melder AP.

Politiet i Las Vegas opplyser at én mistenkt gjerningsperson er uskadeliggjort. De har varslet en pressekonferanse om kort tid.

Countryfestival

Skytingen foregår ved Mandalay Bay Casino, som både er et kasino og et hotell. Countryfestivalen Route 91 Harvest pågår ved kasinoet. Skytingen begynte sent søndag lokal tid, det vil si tidlig mandag morgen norsk tid.

Ifølge øyenvitner er det snakk om minst en gjerningsperson utstyrt med automatvåpen, som skal ha åpnet ild med automatvåpen fra høyt oppe i kasinoet. Private videosnutter som allerede er lagt ut, viser at det blir avfyrt mengder med skudd, noe som får et band til å slutte å spille.

– Å Gud, roper flere personer.

– Hva er det, skudd?

En politimann er blant dem som er skutt, skriver avisen Las Vegas Sun.

Please do not livestream or share tactical positions of our officers on scene. This may put emergency responders in danger. — LVMPD (@LVMPD) October 2, 2017

Skal ha skutt med automatvåpen

Ifølge enkelte meldinger skal det også ha blitt skutt ut gjennom et vindu. Det er også blitt meldt at politiet har lokalisert to væpnede menn som skal ha skutt mot en vakt, og at politifolkene befinner seg i hotellets 32. etasje.

Kasinoet ligger langs det kjente området The Strip på Las Vegas Boulevard. Amerikanske politistyrker har ankommet området og stengt flere gater. I en Twitter-melding bes folk om å holde seg unna, og politiet har bekreftet at det pågår en «skuddløsningssituasjon».

Politiet ber mennesker i Las Vegas om ikke strømme videoer direkte på nettet fordi det kan avsløre politiets taktiske operasjoner i området.

Som følge av skytingen er fly omdirigert fra Las Vegas.