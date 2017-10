Politiet tror én gjerningsperson sto bak angrepet. Vedkommende er drept, opplyser politiet.

Over 20 mennesker ble drept og over 100 andre ble såret i skyteangrepet mot en countrykonsert i Las Vegas.

Skytingen begynte sent søndag lokal tid, det vil si tidlig mandag morgen norsk tid. Ifølge øyenvitner ble det skutt med automatvåpen.

– Jeg vil ikke gi dere et nøyaktig tall, for det har jeg ikke nå, sier sheriff Joseph Lombardo på en pressekonferanse etter angrepet. Pressekonferansen pågår fortsatt.

– Nå tror vi det er en enkeltaktør, en enslig ulv, sier Lombardo.

John Locher / Scanpix

40.000 på countryfestival

Skytingen startet ved Mandalay Bay Casino, som både er et kasino og et hotell, søndag kveld lokal tid. Countryfestivalen Route 91 Harvest pågår ved kasinoet, og countryartisten Jason Aldean holdt en konsert for 40.000 mennesker da skytingen startet. Ifølge øyevitner kom skytingen fra de øvre etasjene ved hotellet.

En av konsertgjengerne, Kodiak Yazzi, sier han først hørte noe som kunne minne om fyrverkeri. Musikerne sluttet å spille en liten stund, før de startet opp igjen. Da lyden kom tilbake, forsto folk at det dreide seg om skudd, og musikerne dukket og flyktet fra scenen, forteller Yazzi.

Skytingen skal ha pågått i fem minutter mens konsertgjengerne flyktet i panikk.

Chase Stevens / Scanpix

Minst tolv kritisk skadd

En talsperson for sykehuset University Medical Center har opplyst at minst to er drept og 24 er såret. Tolv av de sårede har kritiske skader, melder AP, mens Reuters skriver at det dreier seg om 14.

Ifølge avisen Las Vegas Sun er en politimann blant ofrene.

Private videosnutter som er lagt ut på sosiale medier, viser at det blir avfyrt mengder med skudd, noe som får bandet til å slutte å spille.

– Å Gud, roper flere personer.

– Hva er det, skudd?

Please do not livestream or share tactical positions of our officers on scene. This may put emergency responders in danger. — LVMPD (@LVMPD) October 2, 2017

Ba folk om ikke å filme

Et stort antall politifolk ankom området ved hovedgaten The Strip like etter at skytingen startet. Der sperret de av flere gater, og tungt væpnede politifolk entret hotellet. I en Twitter-melding ble folk bedt om å holde seg unna. Politiet bekreftet samtidig at det pågikk en «skuddløsningssituasjon».

Politiet ba også mennesker i Las Vegas om ikke strømme videoer direkte på nettet fordi det kunne avsløre politiets taktiske operasjoner i området.

All flytrafikk til og fra Las Vegas ble stanset under skytingen, og flere passasjerfly på vei til Las Vegas ble omdirigert. Litt før klokken 10.30 er flytrafikken i gang igjen, opplyser McCarran International Airport, som ligger tvers overfor Mandalay Bay, hotellet og kasinoet der skytinger foregikk.