Massakren i Las Vegas er den blodigste i moderne amerikansk historie.

Musikere og tilhørere flyktet i panikk da en mann plutselig åpnet ild under utendørskonserten med en av USAs mest kjente countryartister Jason Aldean søndag kveld.

Gjerningsmannen drepte minst 58 og såret over 500 før han trolig drepte seg selv.

Fakta: Angrepet i Las Vegas * Minst 58 mennesker ble drept og over 500 personer ble såret i et angrep mot publikum på en countryfestival i Las Vegas sent søndag kveld lokal tid. * Politiet har navngitt en gjerningsmann, 64 år gamle Stephen Craig Paddock fra Mesquite i Nevada. De mener han handlet alene. * Han ble funnet død av politiet i 32. etasje i Mandalay Bay Hotel and Casino, som ligger rett over gaten for konsertarenaen på The Strip. Han tok trolig sitt eget liv. * Et stort antall politibiler var raskt på stedet, og hele kvartalet ble avstengt. Øyenvitner sier de hørte skuddsalver i over fem minutter. *Angrepet skjedde under en konsert med countryartisten Jason Aldean, med rundt 22.000 tilhørere på countryfestivalen Route 91 Harvest. To av de drepte var politibetjenter som var på konsert på fritiden. * Politiet meldte først om skytingen kl. 22.38 søndag kveld lokal tid (mandag kl. 7.38). Angrepet skjedde i det berømte strøket The Strip, som går gjennom sentrum av Las Vegas. Det er her alle de store kasinoene ligger på rekke og rad. Kilde (NTB)

Mannen er av politiet identifisert som 64 år gamle Stephen Paddock, en hvit mann bosatt i Mesquite, en småby for pensjonister i Las Vegas-området. Han blir beskrevet som en ensom ulv.

– Vi vet ikke så mye om Mr. Paddock, men han bor her i byen. Fra politiets side har vi ikke hatt kontakt med ham før dette, sier Quinn Averett, en talsmann for politiet i Mesquite, til The Guardian.

Tror ikke IS står bak

Den ytterliggående islamistgruppen IS hevder i en melding at angrepet i Las Vegas er deres verk og at gjerningsmannen konverterte til islam for flere måneder siden. IS legger ikke frem opplysninger som bekrefter dette.

Amerikanske myndigheter opplyser til Reuters at det er ingen tegn til at IS står bak.

STEVE MARCUS / REUTERS

Avfyrte hundrevis av skudd

Paddock befant seg i 32. etasje på Mandalay Bay Hotel and Casino. Han tok trolig sitt eget liv en drøy time etter at skytingen startet.

Politiet fant minst ti våpen på hotellrommet hans.

Fra en av hotellets øverste etasjer hadde han da avfyrt hundrevis av skudd med et automatvåpen mot konsertgjengere og andre folk på bakken under ham.

Om lag 40.000 mennesker var til stede på konserten, som avsluttet den tre dager lange countryfestivalen Route 91 Harvest.

Konsertområdet ligger ved The Strip, Las Vegas' mest berømte gate, der kasinoene ligger på rekke og rad.

Den antatte gjerningsmannen hadde sjekket inn på hotellet som gjest. Han bodde ifølge politiet i en seniorbolig i Las Vegas-området.

STEVE MARCUS / REUTERS

Etterlyst kvinne funnet

På en pressekonferanse mandag opplyste politiet også at de er nesten helt sikre på at de har funnet en 62-årig kvinne med asiatisk utseende som ble etterlyst etter massakren. Hun beskrives som Paddocks samboer.

– Dette er noe vi aldri tidligere har opplevd, sa sheriff Joseph Lombardo på en pressekonferanse tidlig mandag morgen lokal tid.

Klokken 16.30 norsk tid talte president Donald Trump

– Dette er en ondskapsfull handling, sa han.

Trump takket politiet og redningstjenesten for deres innsats under angrepet.

I en Twitter-melding tidligere i dag sendte han sine «varmeste kondolanser til ofrene og de pårørende».

My warmest condolences and sympathies to the victims and families of the terrible Las Vegas shooting. God bless you! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 2, 2017

Musikere og fans flyktet

Flere hørte først lyden av glass som ble knust før skuddene begynte å hagle. Gjerningsmannen skal ha ladet om automatgeværet flere ganger. Skuddene stilnet plutselig, og så startet det igjen kort tid etterpå, ifølge øyenvitner.

En av konsertgjengerne, Kodiak Yazzi, sier han først hørte noe som kunne minne om fyrverkeri. Musikerne sluttet å spille en liten stund, før de startet igjen.

Reuters / Scanpix

Da lyden kom tilbake, forsto folk at det dreide seg om skudd, og musikerne dukket og flyktet fra scenen, forteller Yazzi.

Private videosnutter som er lagt ut på sosiale medier, viser at det blir avfyrt mengder med skudd, noe som får bandet til å slutte å spille.

– Å Gud, roper flere personer.

– Hva er det, skudd?

Chase Stevens / Scanpix

– Det ble full panikk

Ifølge NRK satt rundt 50 norske turister innestengt på en restaurant i nærheten av området der massakren skjedde. Mange av dem er med på en tur arrangert av Sogn Avis for å lære om amerikansk kultur og historie.

Redaktør Jan Inge Fardal sier til egen avis at det er en spesiell stemning i turfølget, men at de har det bra. De satt og spiste avskjedsmiddag noen hundre meter fra Mandalay Bay da alarmen gikk.

– Da ble det full panikk. Alle sprang mot nødutgangen og ned en trapp til kjelleren her. Der ble vi stående en stund før vi fikk beskjed om at det var trygt å gå opp igjen. Så nå sitter vi i restauranten og alt er avstengt, sa Fardal til Sogn Avis rundt midnatt lokal tid.

STEVE MARCUS / REUTERS

Ba folk om ikke å filme

Et stort antall politifolk ankom området ved hovedgaten The Strip like etter at skytingen startet. Der sperret de av flere gater, og tungt væpnede politifolk entret hotellet. I en Twitter-melding ble folk bedt om å holde seg unna.

Politiet ba også mennesker i Las Vegas om ikke strømme videoer direkte på nettet fordi det kunne avsløre politiets taktiske operasjoner i området.

All flytrafikk til og fra Las Vegas ble stanset under skytingen. Tidlig mandag morgen ble flyplassen, som ligger tvers overfor området der skytingen skjedde, åpnet igjen.

Fakta: De blodigste skytemassakrene i USA siste 25 år Las Vegas i Nevada 1. oktober 2017: Minst 58 mennesker ble drept og over 500 såret da en mann skjøt mot publikum på en utendørskonsert. Den antatte gjerningsmannen ble drept av politiet. Orlando i Florida, 12. juni 2016: 49 drepte på en nattklubb for homofile. Gjerningsmannen ble skutt og drept av politiet. Han hadde på forhånd avgitt en erklæring om støtte til IS. Blacksburg i Virginia, 16. april 2007: 32 drepte ved universitetet Virginia Tech. Gjerningsmannen, som var student der, tok sitt eget liv. Sandy Hook i Connecticut, 14. desember 2012: 26 drepte på barneskolen. Blant de drepte var 20 barn som var seks og syv år gamle. Gjerningsmannen, som tidligere samme dag hadde drept sin egen mor, tok deretter sitt eget liv. Killeen i Texas, 16. oktober 1991: 22 ble drept da en mann kjørte en bil gjennom veggen på en kafé, og deretter skjøt rundt seg. Gjerningsmannen tok deretter sitt eget liv. San Bernardino i California, 2. desember 2015: 14 mennesker ble drept da et nygift radikalisert muslimsk par skjøt om seg i et juleselskap for ansatte på mannens arbeidsplass. Paret ble skutt og drept av politiet. Fort Hood i Texas, 5. november 2009: En major og psykiater skyter 13 mennesker på militærbasen utenfor Kileen. Gjerningsmannen, som erklærte sin støtte til al Qaida, blir dømt til døden og henrettet. Binghamton i New York, 3. april 2009: En vietnamesisk innvandrer skyter 13 mennesker på et innvandrersenter før han tar livet av seg selv. Washington, 16. september 2013: En mann skyter 12 på militærbasen Navy Yard. Gjerningsmannen blir skutt og drept av politiet. Aurora i Colorado, 20. juli 2012: En maskert mann skyter 12 personer i en kino i under premieren på Batman-filmen «The Dark Knight Rises». Den 24 år gamle gjerningsmannen blir dømt til fengsel på livstid. Littleton i Colorado, 20. april 1999: To væpnede elever dreper tolv andre elever og en lærer ved Columbine High School før de tar livet av seg. Kilder: AFP, NTB