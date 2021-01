Russisk TV avviser at Putin har luksuspalass

Statlig fjernsyn i Russland avviser påstander fra opposisjonen om at president Vladimir Putin eier et luksuspalass ved Svartehavet.

Stillbilde fra Aleksej Navalnyjs video på YouTube. Opptaket viser en eiendom som Navalnyjs antikorrupsjonsteam hevder er et luksuriøst palass, bygget for president Vladimir Putin via korrupte midler. Foto: Navalny Lifes YouTube-kanal via AP / NTB

NTB

Påstandene har fått mye omtale etter at Putins mest kjente kritiker, den fengslede opposisjonsfiguren Aleksej Navalnyj, forrige helg ba sine tilhengere demonstrere mot Putin. Navalnyjs team la ut en to timer lang video om en svær eiendom med det som ble omtalt som et palasslignende luksushus på svartehavskysten.

Den statlige nyhetskanalen Mash, som er tilgjengelig via Telegram, la fredag ut en video på Telegram og YouTube som viste en reporter på omvisning på eiendommen. Omvisningen var den samme der Navalnyjs team deltok, ifølge Mash.

Bygningen ser ut til å være den samme som fremkommer i Navalnyj-opptaket, men det fremstår som at stedet er under bygging. Et rom som fremstilles som en vannpipe-salong i Navalnyj-opptaket, inneholder konstruksjonsutstyr på Mash-opptaket.

På et sted som omtales som et vanndiskotek i Navalnyj-innslaget, viser Mash-videoen en tom fontene.

Byggearbeid

Senere fredag sendte Mash videoopptaket på den statlige TV-kanalen Rossiya-24.

– Vel, all luksusen som angivelig er inne i den svære bygningen, er ikke der, og det er fordi bygningen er bare et stort byggeområde, heter det i sendingen.

Maria Pevtsjikh, som leder Navalnyjs antikorrupsjonsteam, skrev på Twitter fredag at funnene i den russiske TV-reportasjen bekrefter Navalnyj-teamets egne funn, og at det dreier seg om en eiendom som er under oppbygging som følge av feil som hadde ført til at store beløp ble kastet bort.

– Mash bekreftet det vi skrev om reparasjoner og mugg. Takk, selvsagt, men vi visste allerede dette, skrev hun.

Putin avviser

Putin selv avviste påstandene i en videosamtale med russiske studenter mandag.

– Ingenting som det hevdes der er min eiendom, tilhører meg eller noen i min familie, sa Putin.

Navalnyjs video, som hittil er sett over 100 millioner ganger på YouTube, hevder at eiendommen er 39 ganger så stor som Monaco, at den er verdt 11,5 milliarder kroner og inneholder alt fra en underjordisk ishockeybane og et privat teater til et kasino, samt flere vingårder.