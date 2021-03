Strøm av migrantbarn presser Joe Biden

Joe Biden vil ikke kalle et rekordstort antall migrantbarn uten ledsagelse ved grensen en krise, men politisk er det hans første store problem.

Strømmen av migrantbarn uten foreldre er Joe Bidens første store problem. Bildet er fra grenseovergangen ved Anzalduas-broen i Texas. Foto: Julio Cortez / AP

Publisert Publisert For mindre enn 30 minutter siden

Hver natt krysser desperate flyktninger og migranter fra Mellom-Amerika Rio-Grande-elven og prøver å komme inn i USA. Bare i februar ble nesten 100.000 arrestert eller tilbakeholdt av grensepolitiet, det høyeste tallet for en februar måned siden 2006. Fasilitetene er overfylte. 9400 mindreårige uten ledsagelse kom i myndighetenes varetekt. Mars forventes også å sette ny rekord.

I tillegg til den menneskelige faren og ulykken for mange av innvandrerne har scenene ved grensen blitt president Joe Bidens første politiske krise. Republikanere og konservative medier har vært raske med å gi ham skylden.

Regjeringen hans har i de første månedene gjort opp med en stor andel av president Donald Trumps politikk, som de beskriver som inhumane og ulovlige, men er nå samtidig opptatt med å understreke at den amerikanske grensen fortsatt er stengt.

Les også Biden fortsetter hard linje mot Kina

— Grensen er stengt. Vi utviser familier. Vi utviser voksne som er alene, sa Alejandro Mayorkas, som leder departementet Homeland Security, søndag til tv-kanalen NBC.

Mot venstre

Det store trykket mot grensen og de overfylte sentrene utfordrer Joe Biden og Det demokratiske partiet, som har bevegd seg mot venstre de siste årene og blitt mer imøtekommende med innvandrere.

Den demokratiske presidenten Bill Clinton gikk i 1996 til valg på å ville stoppe ulovlig innvandring. Barack Obama ble kalt ‘deporter-in-chief’ (utviseren) av utilfredse demokrater på venstrefløyen i partiet. De siste fire årene har demokratene lett kunnet enes om å avvise Trumps til tider rasistiske språk og praksisen med å skille barn fra familiene deres ved grensen, men fløyene i partiet har ikke internt avklart de vanskelige spørsmålene om grensekontroll og utvisningsregler. Joe Biden har heller ikke kommunisert klart hvordan de skal se ut.

Les også USA vil akseptere maktdeling med Taliban i Afghanistan

Han har spesifikt snakket om å behandle flyktninger og migranter humant og gjenreise USA som et fristed for forfulgte. På sin første dag i Det hvite hus i januar lovde han å beskytte de unge som ble ført til landet uten papirer som barn. Han annullerte et innreiseforbud fra muslimskdominerte land, beordret en 100-dagers pause for mange deportasjoner og bremset byggingen av Donald Trumps grensemur. Han gav regjeringen sin en frist på 60 dager til å formulere hva som skal skje med byggingen av muren. Den fristen har løpt ut uten noen plan.

Skilles ikke fra familiene

Joe Biden har også opphevet Trumps praksis med å skille barn fra familiene deres ved grensen, og en innsatsstyrke jobber med å gjenforene de som ble skilt fra hverandre. Asylsøkere sendes ikke lenger automatisk tilbake til Mexico mens de venter, og Joe Biden har sendt inn et forslag til en stor reform av immigrasjonspolitikken til Kongressen. Den skal blant annet gi de millionene mennesker som i dag lever uten lovlig opphold i USA en mulighet til å få statsborgerskap over flere år. Det skal kun gjelde dem som allerede er i USA for å unngå å lage insentiver for andre til å komme til USA, men det har skjedd likevel, blir det sagt fra flere demokratiske politikere i grensestaten Texas.

Grensepolitiet vokter elven som skiller Mexico og USA. Foto: Julio Cortez / AP

— Det gir flokker av mennesker et insentiv til å komme, og den eneste måten å bremse det på er ved å endre politikken på vårt dørtrinn, sa Vicente Gonzalez, demokratisk medlem av Representantenes hus for et distrikt i det sørlige Texas, nylig til avisen The Washington Post.

En annen demokrat fra Texas, Henry Cuellar, sier til samme avis at han advarte Det hvite hus allerede i januar om det økende antallet mennesker ved grensen. Da var budskapet til migrantene fra Joe Biden at de ikke burde komme nå på grunn av koronaen, noe Henry Cuellar kaller «et forferdelig budskap», fordi det antyder at de kan komme senere.

Den opphetede stemningen gjør det enda vanskeligere å se hvordan Joe Bidens store immigrasjonsplan skal kunne bli til noe.

Ny avtale med Mexico

Joe Biden avviser at det er forbedringene av forholdene i USA som tiltrekker migranter. Den slags er syklisk, og det var også bølger under Donald Trump, påpeker han og folkene hans. Noen faktorer er Biden ikke herre over. Forverrede forhold i Mellom-Amerika fikk flere til å søke mot USA allerede i de siste månedene under Trump.

Når systemet nå blir overveldet skyldes det i høy grad at Trump-regjeringen la ned mye av den nødvendige infrastrukturen, sies det fra Biden-leiren.

Les også 21-åring siktes for åtte drap etter skyte­episoder i Atlanta

I januar sluttet Mexico å ta imot noen av de migrantene som ellers ville blitt utvist med en gang etter en egen koronarelatert forordning. I forrige uke avtalte den mexicanske og den amerikanske regjeringen at USA sender doser med koronavaksine til Mexico, som til gjengjeld tar tilbake flere migranter.

Den amerikanske befolkningen har generelt blitt mer positiv til innvandring de siste fire årene under Donald Trump, viser meningsmålingene, men scenene fra grensen kan tære på den godviljen Joe Biden sitter med. I en meningsmåling fra CNN i forrige uke var immigrasjon det eneste området hvor flere amerikanere var mer utilfreds enn tilfreds med presidenten.

Donald Trump gjorde motstand mot innvandring til republikanernes sentrale merkesak. Nå håper partiet å ha fått et godt kort på hånden til mellomvalget i 2022.

Noen republikanere sammenligner forholdene for barna på de overfylte sentrene med de hardt kritiserte forholdene under Trump.

Les også Biden: Putin må betale for innblanding i USA-valget

— Vi bønnfaller Biden-regjeringen om å komme på besøk og se hva politikken deres har gjort med disse barna, sa August Pfluger, som er republikansk medlem av Representantenes hus for et distrikt i Texas, på en republikansk pressekonferanse tidligere i måneden.

Sammenligningen med Trump-tiden er ikke nøyaktig. Fasilitetene er ikke de samme, og Trump-regjeringen skilte barn fra familiene deres, men de ensomme barna nå kommer alene.

Biden-regjeringen unngår å kalle det en krise. Republikanere og konservative medier som Fox News kaller det Bidens grensekrise og fremhever migranter som forteller at de håper å komme inn i USA fordi Joe Biden er blitt president i stedet for Donald Trump. For europeere kan det minne om hvordan flyktninger i 2015 knyttet håpet deres til Tysklands humanistisk innstilte kansler Angela Merkel, som raskt ble brukt mot henne av politikere på høyresiden.

Biden-regjeringen kritiseres bredt for å være uforberedt. Susan Rice, innenrikspolitisk rådgiver for Joe Biden, forsvarer seg i The Washington Post med at man tok over et dysfunksjonelt system og nå må «bygge flyet mens vi flyr det».

— Vi besluttet at vi ikke vil være regjeringen som, hvis vi kan forandre det, er nødt til å avvise barn, sier Susan Rice.

BERGENS TIDENDE/POLITIKEN