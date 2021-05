Netanyahus talsmann la ut falske videoer

Hamas og andre militante grupper har de siste dagene avfyrt over 1.600 raketter fra Gazastripen. To videoer postet av statsminister Benjamin Netanyahus talsmann Ofir Gendelman, som hevdet at de viste raketter som ble skutt ut fra et boligområde, viser seg å være flere år gamle og fra Syria. Foto: AP / NTB