Saudiledet koalisjon benekter angrep på fengsel i Jemen

Den saudiledede koalisjonen benekter at den står bak et flyangrep på et fengsel i Jemen som skal ha kostet minst 70 mennesker livet.

En mann hjelpes ut etter flyangrepet i Hodeida i Jemen.

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

Påstander fra houthi-militsens side om at koalisjonen ga ordre om angrepet, er grunnløse, sier koalisjonens talsmann Turki al-Maliki.

Flyangrepet på fengselet i Saada i Nord-Jemen fredag fant sted samtidig med et flyangrep på Hodeida som kostet tre barn livet og slo ut internett i landet.

Bygningene som huset fengselet, ble lagt i grus, og redningsmannskaper gravde etter overlevende og døde med sine bare hender.

Åtte hjelpeorganisasjoner, blant dem Leger Uten Grenser, sier at fengselsbygningen ble brukt til å huse migranter, og at mange av de drepte var migranter, inkludert kvinner og barn.

– Sykehusene er nå overfylt og kan ikke ta imot flere. Det er fortsatt mange ofre på stedet som ble angrepet av fly, mange savnede, sier lederen for MSFs virksomhet i landet, Ahmed Mahat.