Tory-opprørere truer med å frigi hemmelige opptak

Opprørerne i Det konservative partiet, som krever statsminister Boris Johnsons avgang, hevder å ha opptak som viser at de utsettes for trusler og utpressing.

Presset mot statsminister Boris Johnson fortsetter fra opprørere i Det konservative partiet:

NTB

Publisert Publisert Nå nettopp

William Wragg, som sitter i Parlamentet for Johnsons Tory-parti, hevder regjeringsmedlemmer og andre har oppfordret til sverting av partifeller som mistenkes for å vende seg mot Johnson.

Ifølge Wragg er enkelte også truet med at de kan miste valgkampstøtte.

Statsminister Boris Johnson avviste torsdag dette i Underhuset.

– Jeg har verken sett eller hørt beviser som støtter opp under disse påstandene, sa han.

Opphetede samtaler

Johnsons kritikere vurderer nå å publisere hemmelige opptak fra «opphetede samtaler» som underbygger anklagene de har framsatt, ifølge Sky News.

En av Johnson-kritikerne forteller at han ble tatt til side av partiets innpisker i Underhuset, Mark Spencer, som truet med at han ikke ville få en eneste penny i valgkampbidrag dersom han stemte for å kaste statsministeren.

Bakgrunnen for den opprivende striden i det konservative partiet, er britiske mediers avsløringer om at det ble holdt minst elleve fester i statsministerboligen og andre regjeringslokaler mellom mai 2020 og april 2021, da det var strenge koronarestriksjoner i Storbritannia.

Benekter

Johnsons tidligere rådgiver Dominic Cummings hevder å ha advart statsministeren mot en mye omtalt hagefest i mai 2020, noe Johnson benekter.

Flere partifeller fester ikke lit til dette, og mener Johnson er en belastning for partiet.

Dersom Johnson blir tvunget til å gå av, er det høyst uklart hvem etterfølgeren blir. Utenriksminister Liz Truss, finansminister Rishi Sunak og innenriksminister Priti Patel er blant mulige kandidater som er nevnt av avisa The Times.