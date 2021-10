Mann siktet for terror etter politikerdrapet i Storbritannia

En 25 år gammel mann er siktet for terror i forbindelse med drapet på den britiske politikeren David Amess, ifølge britisk påtalemyndigheten.

Blomster er lagt ned utenfor parlamentsbygningene i London til minne om David Amess.

NTB

Den 69 år gamle konservative politikeren ble fredag forrige uke angrepet med kniv mens han var i en kirke i Essex for å møte velgere. Han døde senere av skadene.

25-åringen som er siktet, ble pågrepet på stedet. Han var kjent for politiet og hadde blitt sendt på et program for avradikalisering. I tillegg til å ha blitt siktet for terror, er han også siktet for terrorplanlegging.

Nick Price, som leder påtalemyndighetens antiterroravdeling, sier at drapet hadde en tilknytning til religion og ideologi.

– Han har også blitt siktet for å ha planlagt terrorhandlinger, sier han, ifølge Sky News.

Det er ikke gjort flere pågripelser i forbindelse med drapet på Amess.

