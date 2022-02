Ukrainas leder kritiserer USAs advarsler

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj sier at påstanden om at Russland kan invadere landet når som helst, er til liten hjelp og kun skaper panikk.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj på besøk øst i Ukraina 9. april i fjor.

NTB-AFP

Publisert Publisert I dag 11:09

Han ba lørdag om faste bevis for at påstandene stemmer.

– All den informasjonen provoserer bare panikk og hjelper oss ikke. Hvis noen har mer informasjon om at det er en 100 prosent sjanse for en invasjon, så kom med det, sier Zelenskyj.

USA advarte fredag om at en russisk invasjon kan komme når som helst. Etter dette har en rekke vestlige land begynt å hente sine borgere hjem.

Tidligere lørdag understreket det ukrainske utenriksdepartementet at det er svært viktig at alle innbyggere beholder roen. Departementet ba folk unngå handlinger som enten skaper panikk eller virker destabiliserende.

Ukrainske myndigheter har også tidligere forsøkt å tone ned USAs advarsel om at en russisk invasjon er nært forestående.

De frykter at uttalelsene bryter ned ukrainernes moral, og at landets økonomi blir skadelidende.

– Ukrainas væpnede styrker overvåker situasjonen konstant og er klare til å slå tilbake mot ethvert brudd på vår territorielle integritet og suverenitet, heter det i uttalelsen fra utenriksdepartementet.